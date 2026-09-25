Muş Varto'da arıcı çift, 40 yıl sonra 600 kovandan yaklaşık 8 ton bal hasadı yaptı - Son Dakika
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Muş Varto'da arıcı çift, 40 yıl sonra 600 kovandan yaklaşık 8 ton bal hasadı yaptı

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Muş Varto\'da arıcı çift, 40 yıl sonra 600 kovandan yaklaşık 8 ton bal hasadı yaptı
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Varto'nun Kartaldere köyünde yaşayan Bertal ve Zeytin Albay, 40 yıl önce 30 kovanla başladıkları arıcılıkta 600 kovana ulaştı. Çift, bu yıl yaklaşık 8 ton bal hasat ederken kışın kovanlarını Mersin, Antalya, Adana ve Hatay'a taşıyor.

İBRAHİM YALDIZ/ÖMER VARLIK - Muş'un Varto ilçesinde 40 yıl önce 30 kovanla arıcılığa başlayan Bertal ve Zeytin Albay çifti, yıllar içinde kovan sayılarını 600'e çıkararak arıcılığı omuz omuza sürdürüyor.

Muş merkeze 91 kilometre uzaklıktaki Kartaldere köyünde yaşayan 4 çocuk sahibi 60 yaşındaki Bertal ile 59 yaşındaki Zeytin Albay, genç yaşta evlendikten sonra geçimlerini sağlamak amacıyla arıcılık yapmaya karar verdi.

Evliliklerinin ilk yılında 30 kovanla başladıkları arıcılığı 40 yıldır sürdüren çift, arıların bakımını birlikte yapıyor.

Kış aylarında kovanlarını Mersin, Antalya, Adana ve Hatay'a götüren Albay ailesi, bahar aylarında ise kovanları yeniden memleketleri Varto'ya getiriyor.

Kartaldere köyü kırsalında bulundurdukları 600 kovandan bu yıl yaklaşık 8 ton bal hasat eden çift, süzme bal, kara kovan balı, petek bal ve polenleri yol kenarında kurdukları alanda satışa sunuyor.

"Eşim olmasaydı bu işi yapamazdım"

Bertal Albay, AA muhabirine, 20 yaşında evlendiğini ve 40 yıldır eşiyle arıcılık yaptığını söyledi.

Organik bal ürettiklerini belirten Albay, şunları kaydetti:

"Arılar çok emek ister. Arılara çocuk gibi bakıyoruz. 4-5 ay arıların bakımını yaptıktan sonra bal hasadı yapıyoruz. Arıcılık çok zor bir iş ama sürekli dağda kalmak, doğayla baş başa olmak güzel. Ana arıyı kendimiz üretiyoruz, satın almıyoruz. Evlendiğimde 20 yaşındaydım, 30 arı kovanıyla arıcılığa başladık. Arıcılık güzel para da kazandırıyor ama çok emek istiyor. Emek verdiğin zaman para kazanıyorsun. Eşimin çok fedakarlığı var. Eşim olmasaydı bu işi yapamazdım."

Eşinin her zaman yanında olduğunu ve kendisine büyük destek verdiğini anlatan Albay, "Geçen yıla göre bu yıl daha iyi bir sezon geçirdik. Bal hasadımız daha verimli oldu. Yağışların bol olması bu yıl üretimimize olumlu yansıdı." dedi.

"Çocuklarımı nasıl seviyorsam arıları da öyle seviyorum"

Zeytin Albay ise hem çocuklarına hem de arılarına baktığını ifade ederek, "Çocuklarımızı arı kovanlarının kapağının üzerinde yatırıyordum. Ne zorluklarla onları büyüttüm. Çok şükür bugünlere geldik." diye konuştu.

Arıcılığın zor olmasına rağmen güzel ve zevkle yapılan bir meslek olduğuna değinen Albay, eşiyle omuz omuza vererek her türlü zorluğun üstesinden geldiklerini belirtti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muş Varto'da arıcı çift, 40 yıl sonra 600 kovandan yaklaşık 8 ton bal hasadı yaptı - Son Dakika
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