Muş ve Bitlis'te çocuklara COP31 için iklim ve çevre farkındalık etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Muş ve Bitlis'te çocuklara COP31 için iklim ve çevre farkındalık etkinliği düzenlendi

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Muş ve Bitlis'te çocuk hakları komitelerince COP31 hazırlıkları kapsamında çevre ve iklim değişikliği farkındalık etkinlikleri yapıldı. Etkinliklerde çocuklar bilgilendirildi, iklim ağacına dilekler asıldı ve Bakan Göktaş'a iletilmek üzere mektuplar bırakıldı.

Muş ve Bitlis'te çocuklara yönelik çevre ve iklim değişikliği farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında Göletli Park'ta stant kuruldu.

Etkinlikte iklim değişikliği ve çevrenin korunmasına ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklar da etkinlikte vatandaşlarla iklim değişikliği ve çevre krizi konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.

Komitenin İl Koordinatörü Psikolog Dilan Değer, etkinlikle dünyadaki iklim krizine dikkati çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 İklim Değişikliği Zirvesi kapsamında etkinlik düzenlediklerini belirten Değer, şunları kaydetti:

"Özellikle çocuklarda iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek amacıyla buradayız. Çocuklarımıza öncelikle iklim değişikliğiyle ilgili sorular sorduk ve taleplerini aldık. Çocukların dileklerinin aynı konular etrafında şekillendiğini gördük. Çocuklar temiz ormanlar, yanmayan ağaçlar, temiz bir çevre, kirlenmeyen sular ve temiz hava istiyor. Musluklardan kana kana temiz su içmek istiyorlar. Bu kapsamda buradaydık."

Muş Çocuk Hakları Komitesi Kız Temsilcisi Asya Polat ise COP31 çalışmaları kapsamında çocuklara iklim değişikliğiyle ilgili tavsiyelerde bulunduklarını belirtti.

Polat, "Bu tavsiyelerimizi çocukların dijital dünyası ve bizden sonra gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak amacıyla yaptık. Burada çocuklarımızla ve bizden küçük kardeşlerimizle değerlendirmelerde bulunduk." dedi.

Bitlis

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından Mevlana Parkı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklara doğanın korunması, sürdürülebilirlik, doğal kaynakların doğru kullanımı ve çevre bilinci konularında bilgi verildi.

Etkinlik kapsamında hazırlanan iklim ağacına çocukların dilek ve temennileri asıldı, sıfır atık, geri dönüşüm ve sağlıklı çevre konularında broşürler dağıtıldı.

Çocuklar, duygu, düşünce ve taleplerini yazdıkları mektupları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a iletilmek üzere Çocuk Hakları Sandığı'na bıraktı.

Komitenin İl Koordinatörü ve Rehberlik Öğretmeni Bahar Kaya da COP31'in iklim değişikliğiyle mücadele ve çevrenin korunması açısından dünya için önemli bir organizasyon olduğunu belirtti.

İklim değişikliğinin yalnızca doğayı değil, çocukların geleceğini, sağlığını ve güvenliğini de etkilediğini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızda daha sürdürülebilir bir yaşam, doğanın korunması ve çevre bilinci konularında farkındalık oluşturabilmek adına toplandık. Çocuklarımız etkinliklerine ve çalışmalarına devam ediyor. Özellikle doğanın korunması ve çevre bilincinin geliştirilmesi konusunda çocukların yapmış oldukları faaliyetleri çok kıymetli buluyor ve sürece aktif olarak katılım sağlamalarına destek oluyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muş ve Bitlis'te çocuklara COP31 için iklim ve çevre farkındalık etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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