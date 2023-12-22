11:13 • •
11:05 •
Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı•
10:53 • •
Muş ve Bitlis'te sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Muş'ta sabah başlayan karla kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.
Güne karla uyanan vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karları temizledi.
Bitlis'te de sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Muş ve Bitlis'te kar yağışı etkili oldu - Son Dakika