Muş ve Bitlis\'te Karla Mücadele

17.04.2026 11:40
Yüksek rakımlı köylerde karla mücadele sürüyor, yollar açılıyor.

Muş ve Bitlis'te İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yüksek rakımdaki köylerde karla mücadele çalışması yürütüyor.

Bitlis'te kar nedeniyle yolu kapanan Sağlık köyüne ulaşım sağlanması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu yolun bir kısmını açan ekipler, yolun tamamını açmak için mesai yapıyor.

Köy muhtarı Adil Karadağ, basın mensuplarına, nisan ayı olmasına rağmen bölgede olumsuz havanın etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Kar nedeniyle köy yolunun sık sık kapandığını belirten Karadağ, çalışma yürüten ekiplere teşekkür etti.

Bitlis'in Hizan ilçesinde de İl Özel İdaresi ekipleri, kırsalda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kar nedeniyle kapanan 2 bin 500 rakımlı Karlıtepe köyünün yolunu kısa sürede ulaşıma açtı.

Kaynak: AA

