Muş ve Hakkari\'de sağanak sonucu ev ve ahırlar su altında kaldı

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Muş ve Hakkari'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve ahırlar su altında kaldı.

Muş'ta, merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Yoncalıöz köyünden geçen derenin taşması sonucu 3 ev ve 1 ahırı su bastı.

Evlerinin çevresinde su birikintisi oluşan vatandaşlar, okuldan dönen çocuklarını sırtlarında taşıyarak eve götürdü.

Köy sakinlerinden Mehmet Hanifi Aydın, gazetecilere, derenin taşması sonucu sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Yağışların etkisiyle köyden geçen derenin taştığını belirten Aydın, "Derenin yakınında bulunan bazı ev ve ahırları su bastı. Hayvanlar için sakladığımız saman zarar gördü. Okuldan gelen çocuklarımızı sırtımızla eve taşıdık." dedi.

Evi su altında kalan Ramazan Subaşı da derenin taşması sonucu sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Hakkari

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşı köyünün Ağaçlı mezrasında sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu 4 ahır su altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden İlçe Özel İdare ekipleri, derenin önüne set çekerek suyun yönünü değiştirdi.

Köy sakinleri ise ahırlardaki hayvanlarını çıkararak güvenli yerlere götürdü.

Güngör Mahallesi'nde de yağış nedeniyle bazı evlerin çevresinde su birikintileri oluştu, bir ahırı su bastı.

Vatandaşlardan Sami Tokçu, "Odunluğumuzu su bastı. Odunların hepsi ıslandı. Meteoroloji önceden uyarmıştı. Biz de kendi çabalarımızla önlem aldık ama yeterli olmadı." dedi.