Muş ve Hakkari'de sağanak sonucu ev ve ahırlar su altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş ve Hakkari'de sağanak sonucu ev ve ahırlar su altında kaldı

Muş ve Hakkari\'de sağanak sonucu ev ve ahırlar su altında kaldı

Muş'ta Yoncalıöz köyünde derenin taşması sonucu 3 ev ve 1 ahır su altında kaldı. Vatandaşlar çocuklarını sırtlarında taşıyarak evlerine götürdü. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ise 4 ahır su altında kaldı. İlçe Özel İdare ekipleri suyun yönünü değiştirerek önlem aldı.

19.03.2024 17:21  Güncelleme: 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş ve Hakkari'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve ahırlar su altında kaldı.

Muş'ta, merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Yoncalıöz köyünden geçen derenin taşması sonucu 3 ev ve 1 ahırı su bastı.

Evlerinin çevresinde su birikintisi oluşan vatandaşlar, okuldan dönen çocuklarını sırtlarında taşıyarak eve götürdü.

Köy sakinlerinden Mehmet Hanifi Aydın, gazetecilere, derenin taşması sonucu sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Yağışların etkisiyle köyden geçen derenin taştığını belirten Aydın, "Derenin yakınında bulunan bazı ev ve ahırları su bastı. Hayvanlar için sakladığımız saman zarar gördü. Okuldan gelen çocuklarımızı sırtımızla eve taşıdık." dedi.

Evi su altında kalan Ramazan Subaşı da derenin taşması sonucu sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Hakkari

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşı köyünün Ağaçlı mezrasında sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu 4 ahır su altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden İlçe Özel İdare ekipleri, derenin önüne set çekerek suyun yönünü değiştirdi.

Köy sakinleri ise ahırlardaki hayvanlarını çıkararak güvenli yerlere götürdü.

Güngör Mahallesi'nde de yağış nedeniyle bazı evlerin çevresinde su birikintileri oluştu, bir ahırı su bastı.

Vatandaşlardan Sami Tokçu, "Odunluğumuzu su bastı. Odunların hepsi ıslandı. Meteoroloji önceden uyarmıştı. Biz de kendi çabalarımızla önlem aldık ama yeterli olmadı." dedi.

Kaynak: AA

Yüksekova, Hakkari, Onbaşı, Muş, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş ve Hakkari'de sağanak sonucu ev ve ahırlar su altında kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Liman Halk Plajı'nı hizmete açtı
    18:37 Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Liman Halk Plajı'nı hizmete açtı

    Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Sahili'nde hayata geçirilen Konyaaltı Liman Halk Plajı, törenle hizmete açıldı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, açılışta yaptığı konuşmada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kente önemli yatırımlar yaptığını vurguladı. Proje, 200 milyon liralık yatırım bedeliyle gerçekleştirildi ve 74 bin metrekarelik bir alana sahip. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, projenin Antalya'nın her noktasına hizmet verebilmek amacıyla yapıldığını belirtti.

  • AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, kent meydanları ve prestij caddeleri projelerini hayata geçirecek
    18:35 AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, kent meydanları ve prestij caddeleri projelerini hayata geçirecek

    Halit Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kent meydanları ve prestij caddeleri projelerini hayata geçireceklerini söyledi. Doğan, örnek kent mekanları ve kentsel tasarım projeleri ile şehrin estetiğine, tarihi ve doğal değerlerine uygun yaratıcı, çevreci ve estetik çözümler sunacaklarını belirtti. Ayrıca, çevreci ve insan odaklı yaklaşımla gelecek kuşaklara yaşanabilir bir kent bırakacaklarını vurguladı. Doğan, kentsel dönüşüm projelerine de önem verdiklerini ve estetiği ihmal etmeden, tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak insanların ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ifade etti.

  • Bekir Pakdemirli ve Mustafa Savaş, Sarıçay Barajı'nı İnceledi
    18:34 Bekir Pakdemirli ve Mustafa Savaş, Sarıçay Barajı'nı İnceledi

    Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, Sarıçay Barajı'nın yapımını inceledi. Pakdemirli, barajdaki çalışmaların hızla devam ettiğini belirtirken, Savaş ise mevcut belediye başkanının vaatlerini yerine getirmediğini ve barajın finansmanının büyükşehir belediyesi tarafından sağlanmadığını savundu.

  • BIST 100 Endeksi Yüzde 2,43 Değer Kazandı
    18:33 BIST 100 Endeksi Yüzde 2,43 Değer Kazandı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,43 değer kazanarak 8.929,88 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 4,90, holding endeksi yüzde 1,73 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,91 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 5,76 ile spor oldu. Küresel piyasalarda, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) negatif faiz dönemine son vermesiyle fiyatlamalar zorlaşmaya devam ederken, yarın ABD Merkez Bankasının (Fed) açıklayacağı para politikası kararları piyasaların odağında bulunuyor.

  • Sezen Aksu'nun yemek yediği anlar paylaşıldı!
    18:33 Sezen Aksu'nun yemek yediği anlar paylaşıldı!

    Emel Müftüoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bir süredir gözlerden uzak olan Sezen Aksu ortaya çıktı. Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun ekmek yediği anları paylaşarak 'Yiyerek zayıflama metotlarını öğreten Sezen Aksu'm' notunu düştü. Aksu'nun fotoğrafı sosyal medyada gündem olurken, bileğindeki hastane künyesi ise merak uyandırdı. Gelen bilgilere göre Sezen Aksu, Amerikan Hastanesi'nde genel sağlık kontrolü yaptırmış.

  • ASELSAN DÜFAS: Türkiye'nin İlk Yerli Sonarı
    18:32 ASELSAN DÜFAS: Türkiye'nin İlk Yerli Sonarı

    ASELSAN, yerli ve milli teknolojiler kullanarak geliştirdiği DÜFAS ile denizaltılar ve torpidolar başta olmak üzere su altı tehditlerinin uzun mesafelerden tespit edilmesini sağlıyor. DÜFAS, pasif ve aktif sonar özelliklerine sahip olup, su altı taktiksel resim oluşturma yeteneği ve torpido karşı tedbir yeteneği sunuyor.

  • Bayraktar KIZILELMA ve JENIAH İSU Karşılaştırması
    18:32 Bayraktar KIZILELMA ve JENIAH İSU Karşılaştırması

    TUSAŞ ve Baykar tarafından üretilen Bayraktar KIZILELMA ve Birleşik Arap Emirlikleri şirketi EDGE Group tarafından geliştirilen JENIAH İSU arasındaki benzerlikler ve farklar incelendi. KIZILELMA'nın yük taşıma kapasitesi ve operasyonel kabiliyetleriyle öne çıktığı, JENIAH'ın ise stratejik görevlerde kullanılabilecek yeteneklere sahip olduğu belirtildi.

  • Esenyurt'ta Direksiyon Eğitmeni Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yaralandı
    18:30 Esenyurt'ta Direksiyon Eğitmeni Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yaralandı

    Esenyurt'ta direksiyon eğitmeninin kullandığı otomobil, ara sokaktan çıkan bir araca çarptı ardından bariyerlere girdi. Kazada direksiyon eğitmeni hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Çorum'da İl Özel İdaresine ait iş makinelerinden malzeme çalan zanlı yakalandı
    18:30 Çorum'da İl Özel İdaresine ait iş makinelerinden malzeme çalan zanlı yakalandı

    Çorum'da, İl Özel İdaresine ait 3 ayrı iş makinasından 850 litre akaryakıt ile bu araçlara ait malzemeleri çalan zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık olayının şüphelisi olan M.D.'nin evlerinde yapılan aramalarda çalıntı malzemeler ele geçirildi. M.D. tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

  • Tokat'ın Almus ilçesinde şehit aileleri ve gazilere iftar verildi
    18:29 Tokat'ın Almus ilçesinde şehit aileleri ve gazilere iftar verildi

    Almus Kaymakamlığı tarafından organize edilen programda, Tufantepe'de şehit aileleri ve gazilerle iftar yapıldı. Almus Kaymakamı Emre Çömen, iftar sonrasında şehit ve gazilerin aileleri ile sohbet etti.


16:37 Adalet Bakanı Tunç: Derbideki olaylara karışan 38 kişinin kimliği tespit edildi, futbolculara yönelik bir soruşturma yok Adalet Bakanı Tunç: Derbideki olaylara karışan 38 kişinin kimliği tespit edildi, futbolculara yönelik bir soruşturma yok
16:23 Fenerbahçe’den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yanıt: Açıklamalarını üzüntü ile takip ettik Fenerbahçe'den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yanıt: Açıklamalarını üzüntü ile takip ettik
16:03 Husumetlisini öldürüp başında sigara içerek bekledi Husumetlisini öldürüp başında sigara içerek bekledi
15:18 Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
14:31 Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz
17:00 Tayvanlı öğrenci sigorta dolandırıcılığı için 2 bacağını kestirdi, sadece 7 bin 200 dolar alabildi Tayvanlı öğrenci sigorta dolandırıcılığı için 2 bacağını kestirdi, sadece 7 bin 200 dolar alabildi
16:35 Cezaevinden çıkıp kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla yaşlı adamı öldüren gencin sözleri mahkeme heyetini şaşkına çevirdi Cezaevinden çıkıp kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla yaşlı adamı öldüren gencin sözleri mahkeme heyetini şaşkına çevirdi
16:11 Kızıl Goncalar dizisindeki “Ramazan“ sahnesi seyircileri sinirlendirdi Kızıl Goncalar dizisindeki "Ramazan" sahnesi seyircileri sinirlendirdi
16:06 Trabzon’da CHP otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi Trabzon'da CHP otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi
15:59 Ligden çekilecekler mi Fenerbahçe tarihi kararını KAP’a bildirdi Ligden çekilecekler mi? Fenerbahçe tarihi kararını KAP'a bildirdi
15:54 Bakan Özhaseki ve Ali İhsan Yavuz’a Sakarya’da İsrail protestosu: Ticareti kesin artık Bakan Özhaseki ve Ali İhsan Yavuz'a Sakarya'da İsrail protestosu: Ticareti kesin artık
15:36 Bu kadınlar o taraftarları nasıl durdursun Herkes Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki görevli güvenlikleri konuşuyor Bu kadınlar o taraftarları nasıl durdursun! Herkes Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki görevli güvenlikleri konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 18:37:57. #1.12#
SON DAKİKA: Muş ve Hakkari'de sağanak sonucu ev ve ahırlar su altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement