Musa Heybet, 'Etrafımız ateş çemberi ama Türkiye çok güçlü bir devlet' dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Musa Heybet, 'Etrafımız ateş çemberi ama Türkiye çok güçlü bir devlet' dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Musa Heybet, \'Etrafımız ateş çemberi ama Türkiye çok güçlü bir devlet\' dedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Konya'da düzenlenen GİV programında savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranının yüzde 85'lere geldiğini söyledi. Heybet, 'Geldiğimiz nokta etrafımız ateş çemberi ama Türkiye çok güçlü bir devlet' dedi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, "Geldiğimiz nokta etrafımız ateş çemberi ama Türkiye çok güçlü bir devlet." dedi.

Heybet, bir otelde düzenlenen Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Konya Şubesi 10. Kuruluş Yıl Dönümü programında, Türk sanayicisinin ve mühendisliğinin geldiği noktanın oldukça gurur verici olduğunu söyledi.

Savunma sanayisinde çok önemli hizmetlere imza atıldığını aktaran Heybet, "Savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranımızın yüzde 85'lere geldi. Allah'a çok şükür öz güvenimiz yerinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve önderliğinde geldiğimiz noktada oluşan durum şu; Türkiye'ye karşı inanılmaz bir güven var. Çünkü organizma çok büyük. Yani savunma sanayinde bir merminin, füzenin, dronun ve savaş gemisinin üretilmesi çok komplike bir olay. Burada da bir ekosistem ortaya çıkıyor. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak şu anda başarmış durumdayız." diye konuştu.

Heybet, Türkiye'nin bölgesel güç haline gelmesinin endüstrinin de gelişmesine katkı verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz nokta etrafımız ateş çemberi ama Türkiye çok güçlü bir devlet. Caydırıcılık noktasında da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde bulunduğu durum itibarıyla da Allah'a çok şükür, kimse bir şeylere cesaret edemiyor. Türkiye Yüzyılı dediğimiz bu vizyon ve savunma sanayi noktasında bu vizyondan asla geriye dönüş yok. Mühendislerimiz, teknik üniversitelerimiz, ara kademe elemanlarımız her geçen gün üstüne katarak gidiyor."

Konya, 2025'te yaklaşık 4 milyar dolarlık ihracata imza attı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ise Konya'nın tarım ve sanayi alanındaki büyümesine dikkati çekerek şehrin ekonomik gücünün arkasında girişimcilerin vizyonu ve gayreti olduğunu vurguladı.

Konya'nın ekonomik verilerine ilişkin detay paylaşan Özçelik, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2,2 milyon hektarlık tarım alanında yetiştirdiği 12 ürünle Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra Konya'mız, 62 bin iş yeri, 12 organize sanayi bölgesi, 128 sanayi sitesi, 28 AR-GE ve tasarım merkezi ve toplam 600 bini aşkın çalışanıyla ülkemizin önde gelen üretim merkezlerinden birisi olmuştur. 3 bin 320 ihracatçı firmasıyla ve 184 ülkeye ihracat yapan Konya'mız, 2025 yılında yaklaşık 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek bugün ülkemizin 10. büyük ekonomisi, ili olmuştur. Konya'nın ulaştığı bu ekonomik güç, müstesna rakamlar, siz değerli iş insanlarımızın ve girişimcilerimizin gayreti, çalışma azmi ve vizyonuyla gerçekleşmiştir."

GİV Genel Başkanı Ali Bakaner de helal kazancı esas almanın iş ahlakının temelini oluşturduğunu dile getirdi.

GİV'in Türkiye'de girişimci kültürünü yaygınlaştırmak ve gençleri katma değer üretmeye teşvik etmeyi amaçlayan bir STK olduğunu aktaran Bakaner, vakfın kurulduğundan bu yana yeni fikirleri ve girişimcilik eko sistemini geliştirmeyi misyon edindiğini vurguladı.

Programda, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ile GİV Konya Şube Başkanı Fatih Ceylan da konuşma yaptı.

Toplantı, ödül töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA
TürkiyeEkonomiGüncelKonyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devrim Muhafızları, ABD’ye ait su altı aracını ele geçirdi Devrim Muhafızları, ABD'ye ait su altı aracını ele geçirdi
Fon krizinde yeni isim “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş Fon krizinde yeni isim! “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş
İlçeyi karıştıran ’Patates’ krizi Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti İlçeyi karıştıran 'Patates' krizi! Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
Eskişehir’de feci kaza: TIR’ın çarptığı otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti Eskişehir'de feci kaza: TIR'ın çarptığı otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti
Dev ilaç firması kepenk indiriyor: Binlerce kişi işsiz kalacak Dev ilaç firması kepenk indiriyor: Binlerce kişi işsiz kalacak
Bir belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
22:15
Bursa’da tribünlerden Montella ve TFF’ye istifa çağrısı
Bursa'da tribünlerden Montella ve TFF'ye istifa çağrısı
22:03
Komedyen Deniz Göktaş 88 gün sonra cezaevinden çıktı: İşte ilk görüntüler
Komedyen Deniz Göktaş 88 gün sonra cezaevinden çıktı: İşte ilk görüntüler
21:57
Trump’tan dizel ihracatına yasak sinyali: Çok ciddi düşünüyoruz
Trump’tan dizel ihracatına yasak sinyali: Çok ciddi düşünüyoruz
21:52
SPK düğmeye bastı Tera Holding işlemlerinde 37 kişi için suç duyurusu
SPK düğmeye bastı! Tera Holding işlemlerinde 37 kişi için suç duyurusu
21:47
CHP’li Karadeniz Ereğli Belediyesi’nde zabıta müdüründen kadın güvenlik görevlisine taciz iddiası
CHP'li Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde zabıta müdüründen kadın güvenlik görevlisine taciz iddiası
21:46
Kaya’nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
Kaya'nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 23:02:55. #7.13#
SON DAKİKA: Musa Heybet, 'Etrafımız ateş çemberi ama Türkiye çok güçlü bir devlet' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei