Musa Heybet Yunak\'ta Esnaf Ziyareti Yaptı

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Yunak ilçesinde programlara katıldı.
Heybet ve beraberindekiler, Yunak'ta esnaf ziyareti gerçekleştirerek vatandaşlarla sohbet etti.
AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Heybet, ardından Yunak Belediyesinin Öğretmenevi'nde düzenlediği iftar programına katıldı.
Heybet'e AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Belediye Başkanı Subhan Günaltay ve ilçe protokolü eşlik etti.
