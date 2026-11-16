Musabeyli yakınında servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 2 ölü, 5 işçi yaralandı - Son Dakika
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Musabeyli yakınında servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 2 ölü, 5 işçi yaralandı

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Musabeyli yakınında servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 2 ölü, 5 işçi yaralandı
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Edirne'de Musabeyli köyü yakınlarında fabrika servisi minibüsüyle otomobil çarpıştı; otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, servisteki 5 işçi yaralandı. Yaralılar Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Edirne'de fabrika servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Musabeyli köyü yakınlarında 22 AAF 998 plakalı servis minibüsüyle 22 EN 282 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, servisteki 5 işçi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne, hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise morga kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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