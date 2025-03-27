MÜSİAD Altın Çark Kısa Film Festivali Başladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen MÜSİAD Altın Çark Kısa Film Festivali (MAFF) jürisi, Cemile Sultan Korusu'nda festivali değerlendirdi.

Türkiye'den ve dünyadan kısa film yapımcılarını 9-12 Nisan'da bir araya getirecek festivalin kültürel bir köprü kurması hedefleniyor. Festivalin film gösterimleri, AKM Yeşilçam Sineması'nda yapılacak ve festival AKM Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Programda AA muhabirine konuşan MÜSİAD Basım, Yayın ve Medya Sektör Kurulu ve Festival Başkanı Sadettin Budak, film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler ve ustalık sınıflarıyla hem sanatseverleri hem de iş insanlarını bir araya getireceklerini söyledi.

Budak, festivalin 12 Nisan'da yapılacak gala ve ödül töreniyle sona ereceğini belirterek, "İyi niyetli, güçlü bir duygu ile bu yola başladık. İnşallah işin sonunda da hem camia hem kültür sanat çalışanları ve emekçileri adına, bizlerin bir katkısı olduğunu bu vesileyle görmüş oluruz. Bizler iş insanları olarak buna katkı yapmaktan da büyük bir gurur duyarız. Bütün sanatseverleri MÜSİAD "Altın Çark Kısa Film Festivali" gala töreninde görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Festivali planlarken medya ekonomisinin gücünü iş insanlarının aklının bir köşesine koymayı hedeflediklerini aktaran Budak, ticaret yapan insanların medya, sinema ve kültürden de ekonomik kazanç elde edebileceklerini görmelerini istediklerini ifade etti.

"Amacımız uluslararası film festivali düzenleyerek bir film fonunu da oluşturmak"

Festival Direktörü Kerem Kurtuluş, festivalin ilkinin gerçekleşeceğine değinerek, şunları kaydetti:

"Uzun süredir yapmayı düşündüğümüz, hayalini kurduğumuz bir projeydi. Çünkü sinema ve sanat aslında ekonomiyle buluştuğu noktada değerli olabiliyor. Amerikalılar, İngilizler gibi rakiplerimiz yaptıkları işi tüm dünyaya satıyor ve daha büyük bütçelerle yapabiliyor. Biz de bu ekosistem içinde dünyayı kendi kültürümüze empoze etmek istiyorsak, daha büyük bütçeli filmleri seyirciyle buluşturmamız gerekiyor. Bu noktada devreye tabii ki iş adamları ve yatırımcılar giriyor. Çünkü senaryoyu çok iyi yazabilir, çok iyi oyuncular bulabilirsiniz ama doğru ve güçlü bir prodüksiyon kuramazsanız bu film en iyi şekilde dünya perdesinde yarışamıyor. O yüzden biz de bir sistem başlatmak istedik. Bu yıl belki bir kısa film festivali olarak yola çıkıyoruz ama aslında amacımız, uluslararası film festivali düzenleyerek, bir film fonunu da oluşturmak."

Beş kategoride toplam 15 ödül verileceğine işaret eden Kurtuluş, "Biz bu festivali düzenlerken tüm branşlardaki çalışanları da değerli kılmak istedik. Yönetmeninden oyuncusuna, müzisyeninden görüntü yönetmenine kadar ödül vermeyi planladık. Umuyorum ki bu tüm sinemaseverleri tek çatı altında buluşturarak, değerli bir festivali İstanbul'a kazandırmış olacağız. Biz burada kısa filmlere odaklanarak onları en iyi teknolojik imkanlara sahip salonlarda göstermek istedik. Yönetmenlerle söyleşiler düzenleyeceğiz. Söyleşileri hem orada canlı yayınlayacağız hem de sosyal medya hesaplarımızdan seyircilere ulaştıracağız." dedi.

"Belgesel yaparken sinema yolunda bilim yapıyorsunuz"

Belgesel jürisi başkanı Prof. Dr. Abdülhamit Avşar ise ön jürinin 600'ü aşkın başvuru içerisinde çok nitelikli bir çalışma gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Belgesel gerçeğin peşinde koşan, gerçeğin arayışında olan bir tür. Belgesel yaparken sinema yolunda bilim yapıyorsunuz. Orada bilgisayar klavyesiyle, kalemle çalışmayı yaparken burada kamerayla yapıyorsunuz ama özel olarak bir gerçeğin ardındaki gerçeği, dayandığı temelde ortaya koymaya çalışıyorsunuz. O anlamda insan hikayelerine, insanın görünmeyen yönlerine ışık tutuyorsunuz. Günlük hayat içerisinde insanın dikkatinin çekilmediği, göremediği yerlere kameranın odaklanmasıyla altını çizerek onu birinin önüne getiriyorsunuz. Bu anlamda belgesel çok önemli." açıklamasını yaptı.

Doç. Dr. Ümit Sarı, festivalde belgesel film kategorisinde jüri olarak yer aldığını aktararak, "Film festivali deyince bugün İstanbul'un neredeyse hemen hemen her ilçesinde 2-3 tane festival yapılıyor. Nitelikli festivaller düzenlemek, izleyiciyle o filmleri buluşturmak belki de bizim için kıymetli olan tarafı diye düşünüyorum. Bu noktada izlediğim filmleri de göz önünde bulunduracak olursam çok çarpıcı hikayeler, insan hikayeleri var. Gerçekten sinematografileri çok güçlü. Değer verilmiş, zaman ayırılmış. Aceleye getirilmeden, bir sinema filmi prodüksiyonu ciddiyetiyle yaklaşılmış filmlere. Ödül alan ya da alamayan, sonuçta seçkiye girmiş filmlerin hepsi çok kıymetli." şeklinde konuştu.

"Altın Çark Kısa Film Festivali" hakkında

Festivalde 15 kategoride 500 bin lirayı aşan para ödülü verilerek, kısa film dünyasına destek sunulacak.

"En İyi Ulusal Kısa Film", "En İyi Uluslararası Kısa Film", "En İyi Öğrenci Filmi", "En İyi Yapay Zeka Filmi" ve "En İyi Belgesel" kategorilerinin yanı sıra "En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Özgün Müzik", "En İyi Görüntü Yönetmeni", "En İyi Senaryo" ve "En İyi Kurgu" başlıklarında da ödül verilecek.

Sektörün duayen isimlerine "MÜSİAD Özel Ödülü" takdim edilecek. Festivalin yenilikçi ödüllerinden biri olan "En İyi Yapay Zeka Filmi Ödülü", yapay zekanın sinema sanatındaki yaratıcı gücünü ve gelecekteki potansiyelini öne çıkaracak.

Alanında uzman isimlerden oluşan jürisiyle kısa film dünyasında en iyileri belirleyecek festivalin kadrosunda deneyimli yapımcılar, yönetmenler, oyuncular, akademisyenler ve teknik uzmanlar yer alıyor.

Festivalin sanatsal ve teknik açıdan en iyi yapımlarını değerlendirecek jürinin başkanlığını yapımcı Cemil Yavuz üstlenirken, Ahmet Toklu, Ali Nuri Türkoğlu, Arda Üzmez, Bilal Arıoğlu, Emre Konuk, Do. Dr. Gözde Sunal, İlhan Elmacı, Onur Doğan, Reshad Strik ve Prof. Dr. Şükrü Sim kısa filmleri değerlendirecek isimler olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in başkanlığını üstlendiği yapay zeka jürisinde Taha Çiftçi, Ahmet Çalmuk, Hakkı Alkan, Emre Kavuk, Şefik Polat ve Şinasi Cangir yer alıyor.

Prof. Dr. Abdulhamit Avşar'ın başkanlığını üstlendiği belgesel jürisinde ise Bünyamin Yılmaz, Emin Kılıçtaş, Emre Akbulut, Doç. Dr. Ümit Sarı, Görkem Yeltan ve Yağız Oral, gelen yapımları değerlendirecek.

Türkiye ve uluslararası alandaki film yapımcılarını bir araya getirerek zengin bir kültürel paylaşım alanı sunması hedeflenen festival hakkındaki detaylı bilgiye "https://altincark.com" adresinden ulaşılabilir.