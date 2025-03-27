MÜSİAD Altın Çark Kısa Film Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MÜSİAD Altın Çark Kısa Film Festivali Başladı

MÜSİAD, Kısa Film Festivali'ni Cemile Sultan Korusu'nda düzenleyerek kültürel bir köprü kurmayı hedefliyor.

27.03.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen MÜSİAD Altın Çark Kısa Film Festivali (MAFF) jürisi, Cemile Sultan Korusu'nda festivali değerlendirdi.

Türkiye'den ve dünyadan kısa film yapımcılarını 9-12 Nisan'da bir araya getirecek festivalin kültürel bir köprü kurması hedefleniyor. Festivalin film gösterimleri, AKM Yeşilçam Sineması'nda yapılacak ve festival AKM Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Programda AA muhabirine konuşan MÜSİAD Basım, Yayın ve Medya Sektör Kurulu ve Festival Başkanı Sadettin Budak, film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler ve ustalık sınıflarıyla hem sanatseverleri hem de iş insanlarını bir araya getireceklerini söyledi.

Budak, festivalin 12 Nisan'da yapılacak gala ve ödül töreniyle sona ereceğini belirterek, "İyi niyetli, güçlü bir duygu ile bu yola başladık. İnşallah işin sonunda da hem camia hem kültür sanat çalışanları ve emekçileri adına, bizlerin bir katkısı olduğunu bu vesileyle görmüş oluruz. Bizler iş insanları olarak buna katkı yapmaktan da büyük bir gurur duyarız. Bütün sanatseverleri MÜSİAD "Altın Çark Kısa Film Festivali" gala töreninde görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Festivali planlarken medya ekonomisinin gücünü iş insanlarının aklının bir köşesine koymayı hedeflediklerini aktaran Budak, ticaret yapan insanların medya, sinema ve kültürden de ekonomik kazanç elde edebileceklerini görmelerini istediklerini ifade etti.

"Amacımız uluslararası film festivali düzenleyerek bir film fonunu da oluşturmak"

Festival Direktörü Kerem Kurtuluş, festivalin ilkinin gerçekleşeceğine değinerek, şunları kaydetti:

"Uzun süredir yapmayı düşündüğümüz, hayalini kurduğumuz bir projeydi. Çünkü sinema ve sanat aslında ekonomiyle buluştuğu noktada değerli olabiliyor. Amerikalılar, İngilizler gibi rakiplerimiz yaptıkları işi tüm dünyaya satıyor ve daha büyük bütçelerle yapabiliyor. Biz de bu ekosistem içinde dünyayı kendi kültürümüze empoze etmek istiyorsak, daha büyük bütçeli filmleri seyirciyle buluşturmamız gerekiyor. Bu noktada devreye tabii ki iş adamları ve yatırımcılar giriyor. Çünkü senaryoyu çok iyi yazabilir, çok iyi oyuncular bulabilirsiniz ama doğru ve güçlü bir prodüksiyon kuramazsanız bu film en iyi şekilde dünya perdesinde yarışamıyor. O yüzden biz de bir sistem başlatmak istedik. Bu yıl belki bir kısa film festivali olarak yola çıkıyoruz ama aslında amacımız, uluslararası film festivali düzenleyerek, bir film fonunu da oluşturmak."

Beş kategoride toplam 15 ödül verileceğine işaret eden Kurtuluş, "Biz bu festivali düzenlerken tüm branşlardaki çalışanları da değerli kılmak istedik. Yönetmeninden oyuncusuna, müzisyeninden görüntü yönetmenine kadar ödül vermeyi planladık. Umuyorum ki bu tüm sinemaseverleri tek çatı altında buluşturarak, değerli bir festivali İstanbul'a kazandırmış olacağız. Biz burada kısa filmlere odaklanarak onları en iyi teknolojik imkanlara sahip salonlarda göstermek istedik. Yönetmenlerle söyleşiler düzenleyeceğiz. Söyleşileri hem orada canlı yayınlayacağız hem de sosyal medya hesaplarımızdan seyircilere ulaştıracağız." dedi.

"Belgesel yaparken sinema yolunda bilim yapıyorsunuz"

Belgesel jürisi başkanı Prof. Dr. Abdülhamit Avşar ise ön jürinin 600'ü aşkın başvuru içerisinde çok nitelikli bir çalışma gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Belgesel gerçeğin peşinde koşan, gerçeğin arayışında olan bir tür. Belgesel yaparken sinema yolunda bilim yapıyorsunuz. Orada bilgisayar klavyesiyle, kalemle çalışmayı yaparken burada kamerayla yapıyorsunuz ama özel olarak bir gerçeğin ardındaki gerçeği, dayandığı temelde ortaya koymaya çalışıyorsunuz. O anlamda insan hikayelerine, insanın görünmeyen yönlerine ışık tutuyorsunuz. Günlük hayat içerisinde insanın dikkatinin çekilmediği, göremediği yerlere kameranın odaklanmasıyla altını çizerek onu birinin önüne getiriyorsunuz. Bu anlamda belgesel çok önemli." açıklamasını yaptı.

Doç. Dr. Ümit Sarı, festivalde belgesel film kategorisinde jüri olarak yer aldığını aktararak, "Film festivali deyince bugün İstanbul'un neredeyse hemen hemen her ilçesinde 2-3 tane festival yapılıyor. Nitelikli festivaller düzenlemek, izleyiciyle o filmleri buluşturmak belki de bizim için kıymetli olan tarafı diye düşünüyorum. Bu noktada izlediğim filmleri de göz önünde bulunduracak olursam çok çarpıcı hikayeler, insan hikayeleri var. Gerçekten sinematografileri çok güçlü. Değer verilmiş, zaman ayırılmış. Aceleye getirilmeden, bir sinema filmi prodüksiyonu ciddiyetiyle yaklaşılmış filmlere. Ödül alan ya da alamayan, sonuçta seçkiye girmiş filmlerin hepsi çok kıymetli." şeklinde konuştu.

"Altın Çark Kısa Film Festivali" hakkında

Festivalde 15 kategoride 500 bin lirayı aşan para ödülü verilerek, kısa film dünyasına destek sunulacak.

"En İyi Ulusal Kısa Film", "En İyi Uluslararası Kısa Film", "En İyi Öğrenci Filmi", "En İyi Yapay Zeka Filmi" ve "En İyi Belgesel" kategorilerinin yanı sıra "En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Özgün Müzik", "En İyi Görüntü Yönetmeni", "En İyi Senaryo" ve "En İyi Kurgu" başlıklarında da ödül verilecek.

Sektörün duayen isimlerine "MÜSİAD Özel Ödülü" takdim edilecek. Festivalin yenilikçi ödüllerinden biri olan "En İyi Yapay Zeka Filmi Ödülü", yapay zekanın sinema sanatındaki yaratıcı gücünü ve gelecekteki potansiyelini öne çıkaracak.

Alanında uzman isimlerden oluşan jürisiyle kısa film dünyasında en iyileri belirleyecek festivalin kadrosunda deneyimli yapımcılar, yönetmenler, oyuncular, akademisyenler ve teknik uzmanlar yer alıyor.

Festivalin sanatsal ve teknik açıdan en iyi yapımlarını değerlendirecek jürinin başkanlığını yapımcı Cemil Yavuz üstlenirken, Ahmet Toklu, Ali Nuri Türkoğlu, Arda Üzmez, Bilal Arıoğlu, Emre Konuk, Do. Dr. Gözde Sunal, İlhan Elmacı, Onur Doğan, Reshad Strik ve Prof. Dr. Şükrü Sim kısa filmleri değerlendirecek isimler olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in başkanlığını üstlendiği yapay zeka jürisinde Taha Çiftçi, Ahmet Çalmuk, Hakkı Alkan, Emre Kavuk, Şefik Polat ve Şinasi Cangir yer alıyor.

Prof. Dr. Abdulhamit Avşar'ın başkanlığını üstlendiği belgesel jürisinde ise Bünyamin Yılmaz, Emin Kılıçtaş, Emre Akbulut, Doç. Dr. Ümit Sarı, Görkem Yeltan ve Yağız Oral, gelen yapımları değerlendirecek.

Türkiye ve uluslararası alandaki film yapımcılarını bir araya getirerek zengin bir kültürel paylaşım alanı sunması hedeflenen festival hakkındaki detaylı bilgiye "https://altincark.com" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

Film Festivali, Teknoloji, Festival, istanbul, Etkinlik, Kültür, Güncel, Sanat, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel MÜSİAD Altın Çark Kısa Film Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Milli Savunma Bakanı Güler’den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir
Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
Deniz Baykal’ın kızı Özgür Özel’i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz
22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi
MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
İki ilden peş peşe kısıtlama kararı Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak İki ilden peş peşe kısıtlama kararı! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak
CHP Genel Başkanı kim olmalı Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu’nu umutlandıracak CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak
Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?
AK Partililer için ölüm çağrısı yapan suç makinesi için hesap zamanı AK Partililer için ölüm çağrısı yapan suç makinesi için hesap zamanı
Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı

13:51 İki ilden peş peşe kısıtlama kararı Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak İki ilden peş peşe kısıtlama kararı! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak
13:50 CHP Genel Başkanı kim olmalı Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu’nu umutlandıracak CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak
13:26 Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?
12:12 AK Partililer için ölüm çağrısı yapan suç makinesi için hesap zamanı AK Partililer için ölüm çağrısı yapan suç makinesi için hesap zamanı
12:04 Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı
22:59 NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada olmadan Avrupa’nın güvenliği düşünülemez NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada olmadan Avrupa'nın güvenliği düşünülemez
22:48 MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
22:21 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi
21:36 Deniz Baykal’ın kızı Özgür Özel’i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz
21:26 Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
21:11 Milli Savunma Bakanı Güler’den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 14:20:28. #7.11#
SON DAKİKA: MÜSİAD Altın Çark Kısa Film Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement