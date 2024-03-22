MÜSİAD Diyarbakır Şubesi, Ramazan Ayında 1700 Aileye Market Alışveriş Çeki Dağıttı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesi, ramazan ayı dolayısıyla 1700 aileye market alışveriş çeki dağıttı.
MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, yaptığı açıklamada, şube olarak her yıl başlattıkları yardımlaşma geleneğini bu ramazan ayında da sürdürdüklerini belirtti.
Kentte belirledikleri ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalarak çekleri takdim ettiklerini ifade eden Bozkuş, şunları kaydetti:
"Biz paylaştıkça büyüyen, paylaştıkça mutlu olan büyük bir aileyiz. Ramazan ayı hoşgörü, yardımlaşma ve paylaşma ayıdır. Bu vesileyle ihtiyaç sahibi 1700 ailemize market alışveriş kartı takdim ettik."
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