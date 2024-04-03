Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şube Başkanlığı iftar programında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir araya geldi. 120 çocuğu misafir eden MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri çocuklarla iç içe oturup iftar açtı.
MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, bu yıl Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahiplerine dağıttıkları market
kartlarının yanı sıra Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun teşrifleriyle sevgi evlerinde kalan çocuklarla iftar programı etkinliği düzenlediklerini söyledi. Bozkuş, sevgi evlerinde kalan çocuklarla aşlarını paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Evlatlarımızın gözlerindeki heyecanı, mutluluğu, sevinci gördükten sonra onlar ile daha fazla ilgilenmediğimizden ötürü helallik istedik. Bundan sonra daha fazla bir araya gelme sözü verdik. Onlar bizim evlatlarımız. Her zaman söylediğimiz bir sözümüz var 'Biz paylaştıkça mutlu olan, biz paylaştıkça büyüyen bir aileyiz'. Bu güzel ve anlamlı etkinliğimizde teşriflerinden ötürü Valimiz Ali İhsan Su'ya ayrıca teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Tüm çocuklara oyuncak ve hediye giyim çeklerinin dağıtıldığı iftar programına Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş ve yönetim kurulu üyeleri ile sevgi evlerinde kalan çocuklar ve iş adamları katıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › Güncel › MÜSİAD Diyarbakır Şubesi, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için iftar programı düzenledi - Son Dakika
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