MÜSİAD, Yerli Yazılım ve Siber Güç Türkiye Çalıştayı Düzenledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Dijital Dönüşüm Sektör Kurulunca "Yerli Yazılım ve Siber Güç Türkiye Çalıştayı" düzenlendi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, çalıştay, Türkiye'nin dijital dönüşümüne yön vermek, yerli yazılımların üretimini artırmak, teknolojideki dışa bağımlılığı azaltmak, dijital dönüşüm sürecindeki önemli adımları tartışmak ve ülkenin teknolojik geleceğine şekil vermek amacıyla gerçekleştirildi.

Özel sektör, kamu kurumları, üniversite, teknopark, medya ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından 150 katılımcıyla düzenlenen çalıştay sonrası elde edilen çıktılar, rapor haline getirildi.

Raporda, "Yerli Yazılım Ürünleştirme Stratejileri", "Kamu ve Özel Sektör İş Birliği", "Açık Kaynak Kod ve Standartlar", "Dijital Dönüşüm Stratejileri", "Siber Güvenlik Stratejileri ve Eylem Planları" başlıkları yer aldı.

"Mevcut Durum", "Sorunlar" ve "Çözümler" olarak her konunun üç ana başlıkta incelendiği, sorunların ve çözümlerin tartışıldığı raporda, şunlar kaydedildi:

"Yerli yazılım ürünlerinin envanterinin çıkarılması, rekabet öncesi işbirliği imkanlarının geliştirilmesi, hazırlanan yerli ürün envanterinin yurt dışı temsilciliklere sunulması ele alınmıştır. Tüm komisyonlarda nitelikli personel eksikliği, ürünleşme problemleri, yurt dışı pazarda markalaşma sorunları ön plana çıkmıştır.

Standardizayon problemleri, regülasyonlardaki belirsizlikler, kamudan beklenen öncü rolün görülmemesi problemleri de tanımlanmıştır. Nitelikli personel ihtiyacına yönelik personel belgelendirme, eğitim uygulamaları ve staj programları ön plana çıkan konulardandır. Katılımcılar, belirlenen problemlerin çözümüne yönelik özel sektör, kamu ve üniversiteleri kapsayan kapsamlı çözüm önerileri getirmişlerdir.

Çalıştay sonuçlarının takip edilmesine yönelik mekanizmalar kurularak ilgili kurum ve kuruluşlara beklentiler aktarılacak ve atılan adımlar takip edilecektir. Çalıştay çerçevesinde ele alınan sorun ve çözümlerin geliştirilmesine yönelik panel, etkinlik ve devam çalıştaylarıyla Türkiye'nin dijital dönüşümünün sağlıklı bir zeminde yürütülmesi, yerli yazılım ve siber güvenlik ürünlerinin geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaşması desteklenecektir."

Öte yandan, MÜSİAD, proje kapsamında 7 Şubat'ta "Girişimcilik, Ürünleşme ve Markalaşma Zirvesi düzenleyecek.