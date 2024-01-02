 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MÜSİAD, Yerli Yazılım ve Siber Güç Türkiye Çalıştayı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

MÜSİAD, Yerli Yazılım ve Siber Güç Türkiye Çalıştayı Düzenledi

MÜSİAD tarafından düzenlenen 'Yerli Yazılım ve Siber Güç Türkiye Çalıştayı', Türkiye'nin dijital dönüşümüne yön vermek, yerli yazılımların üretimini artırmak ve dijital dönüşüm sürecindeki önemli adımları tartışmak amacıyla gerçekleştirildi. Çalıştay sonucunda elde edilen çıktılar rapor haline getirildi ve yerli yazılım ürünleştirme stratejileri, kamu ve özel sektör iş birliği, açık kaynak kod ve standartlar, dijital dönüşüm stratejileri ve siber güvenlik stratejileri gibi konular ele alındı. Ayrıca, MÜSİAD proje kapsamında 'Girişimcilik, Ürünleşme ve Markalaşma Zirvesi' düzenleyecek.

MÜSİAD, Yerli Yazılım ve Siber Güç Türkiye Çalıştayı Düzenledi
02.01.2024 - 11:41,
Abone Ol

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Dijital Dönüşüm Sektör Kurulunca "Yerli Yazılım ve Siber Güç Türkiye Çalıştayı" düzenlendi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, çalıştay, Türkiye'nin dijital dönüşümüne yön vermek, yerli yazılımların üretimini artırmak, teknolojideki dışa bağımlılığı azaltmak, dijital dönüşüm sürecindeki önemli adımları tartışmak ve ülkenin teknolojik geleceğine şekil vermek amacıyla gerçekleştirildi.

Özel sektör, kamu kurumları, üniversite, teknopark, medya ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından 150 katılımcıyla düzenlenen çalıştay sonrası elde edilen çıktılar, rapor haline getirildi.

Raporda, "Yerli Yazılım Ürünleştirme Stratejileri", "Kamu ve Özel Sektör İş Birliği", "Açık Kaynak Kod ve Standartlar", "Dijital Dönüşüm Stratejileri", "Siber Güvenlik Stratejileri ve Eylem Planları" başlıkları yer aldı.

"Mevcut Durum", "Sorunlar" ve "Çözümler" olarak her konunun üç ana başlıkta incelendiği, sorunların ve çözümlerin tartışıldığı raporda, şunlar kaydedildi:

"Yerli yazılım ürünlerinin envanterinin çıkarılması, rekabet öncesi işbirliği imkanlarının geliştirilmesi, hazırlanan yerli ürün envanterinin yurt dışı temsilciliklere sunulması ele alınmıştır. Tüm komisyonlarda nitelikli personel eksikliği, ürünleşme problemleri, yurt dışı pazarda markalaşma sorunları ön plana çıkmıştır.

Standardizayon problemleri, regülasyonlardaki belirsizlikler, kamudan beklenen öncü rolün görülmemesi problemleri de tanımlanmıştır. Nitelikli personel ihtiyacına yönelik personel belgelendirme, eğitim uygulamaları ve staj programları ön plana çıkan konulardandır. Katılımcılar, belirlenen problemlerin çözümüne yönelik özel sektör, kamu ve üniversiteleri kapsayan kapsamlı çözüm önerileri getirmişlerdir.

Çalıştay sonuçlarının takip edilmesine yönelik mekanizmalar kurularak ilgili kurum ve kuruluşlara beklentiler aktarılacak ve atılan adımlar takip edilecektir. Çalıştay çerçevesinde ele alınan sorun ve çözümlerin geliştirilmesine yönelik panel, etkinlik ve devam çalıştaylarıyla Türkiye'nin dijital dönüşümünün sağlıklı bir zeminde yürütülmesi, yerli yazılım ve siber güvenlik ürünlerinin geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaşması desteklenecektir."

Öte yandan, MÜSİAD, proje kapsamında 7 Şubat'ta "Girişimcilik, Ürünleşme ve Markalaşma Zirvesi düzenleyecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Dijital Dönüşüm, Türkiye, Yazılım, Etkinlikler, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MÜSİAD, Yerli Yazılım ve Siber Güç Türkiye Çalıştayı Düzenledi - Son Dakika


12:25
Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor
12:24
Tokyo Havalimanı'nda pistte bulunan bir uçak yanıyor! İçeride çok sayıda yolcu ve mürettebat olduğu söyleniyor. Tokyo Havalimanı'nda pistte bulunan bir uçak yanıyor! İçeride çok sayıda yolcu ve mürettebat olduğu söyleniyor.
11:41
Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41
Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29
Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
11:18
Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı
11:11
İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı
11:01
31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak

Son Dakika
12:25 Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor
12:24 Tokyo Havalimanı'nda pistte bulunan bir uçak yanıyor! İçeride çok sayıda yolcu ve mürettebat olduğu söyleniyor.
11:41 Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41 Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29 Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
11:18 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı
11:11 İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı
11:01 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:53 21 ay sonra bir ilk! Bitcoin 45 bin doları aştı
10:48 Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 12:47:52. #1.11#
SON DAKİKA: MÜSİAD, Yerli Yazılım ve Siber Güç Türkiye Çalıştayı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement