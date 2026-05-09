MÜSİAD Zonguldak Şubesi Açıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, "3 milyonun üzerinde istihdama katkımız var. Umut ediyorum ki bunlar daha da büyüyerek toplumumuza, ülkemize faydalı çalışmalar halinde ilerleyecektir." dedi.

Zonguldak MÜSİAD Şubesi'nin açılışı için kente gelen Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde 60. şubenin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özdemir, Türkiye'nin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 30'undan fazlasını MÜSİAD üyesi şirketlerin gerçekleştirdiğini belirterek, "3 milyonun üzerinde istihdama katkımız var. Umut ediyorum ki bunlar daha da büyüyerek toplumumuza, ülkemize faydalı çalışmalar halinde ilerleyecektir." ifadesini kullandı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu da MÜSİAD'ın para kazanmak ve kar etmek amacıyla çalışan sermayeyi temsil etmediğini dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye ekonomisi bir mucizedir. Bu mucizeyi hep beraber yaptık. Gayrisafi milli hasılanın yüzde 30'unu üreten bir güç haline geldi. Bu, sadece Türkiye'nin ekonomisinin sıçramasını sağlamadı, bu demokrasinin gelişimini sağladı." diye konuştu.

Hacıbektaşoğlu, savunma sanayisinde yüzde 80 yerliliğe ulaşılmasında MÜSİAD'ın emeğinin ve payının olduğunu ifade etti.

Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da MÜSİAD'ın, Türkiye'de ekonomik kalkınmanın yanı sıra üretimi, istihdamı, milli ve yerli üretimi destekleyen ve binlerce üyeye sahip, milyonlarca istihdam sağlayan öncü sivil toplum kuruluşu olduğunu dile getirdi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ve MÜSİAD Zonguldak Şube Başkanı Abdulkadir Akdarı'nın da konuşma yaptığı programda, İl Müftüsü İbrahim Halil Demir'in dua etmesinin ardından açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.