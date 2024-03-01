Musiki Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 'Canan Okuyor' konseri müzikseverlerle buluştu

Musiki Eğitim Vakfı tarafından, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Canan Okuyor" başlıklı konser, müzikseverlerle buluştu.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, orkestra şefi Hulusi Yücebıyık'ın yönetiminde gerçekleştirilen konserde, klasik ve neoklasik Türk müziğinin seçkin eserleri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.
Konserin repertuvarında bulunan, Ali Rıza Avni Bey'e ait bir acemaşiran şarkısından esinlenerek "Canan Okuyor" ismi konulan konserde ayrıca Musiki Eğitim Vakfı korosunun, sazendeleri ve solistlerinin yanı sıra vakfın yetiştirdiği Ahmet Yağmur Kucur, solo performansı ile sahne aldı.
Davetliler arasında aynı zamanda Türk Tasavvuf Müziği alanındaki eserleriyle tanınan Amir Ateş ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın eşi Ayten Yavaşça da yer aldı.
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