Musiki Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 'Canan Okuyor' konseri müzikseverlerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Musiki Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 'Canan Okuyor' konseri müzikseverlerle buluştu

Musiki Eğitim Vakfı tarafından Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Canan Okuyor' başlıklı konserde, klasik ve neoklasik Türk müziğinin seçkin eserleri dinleyicilere sunuldu. Konserde ayrıca Musiki Eğitim Vakfı korosu, sazendeler ve solistlerin yanı sıra Ahmet Yağmur Kucur'un solo performansı da yer aldı. Konserin davetlileri arasında Amir Ateş ve Ayten Yavaşça da bulunuyor.

01.03.2024 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Musiki Eğitim Vakfı tarafından, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Canan Okuyor" başlıklı konser, müzikseverlerle buluştu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, orkestra şefi Hulusi Yücebıyık'ın yönetiminde gerçekleştirilen konserde, klasik ve neoklasik Türk müziğinin seçkin eserleri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Konserin repertuvarında bulunan, Ali Rıza Avni Bey'e ait bir acemaşiran şarkısından esinlenerek "Canan Okuyor" ismi konulan konserde ayrıca Musiki Eğitim Vakfı korosunun, sazendeleri ve solistlerinin yanı sıra vakfın yetiştirdiği Ahmet Yağmur Kucur, solo performansı ile sahne aldı.

Davetliler arasında aynı zamanda Türk Tasavvuf Müziği alanındaki eserleriyle tanınan Amir Ateş ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın eşi Ayten Yavaşça da yer aldı.

Kaynak: AA

Türkan Saylan, Amir Ateş, Sanat, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Musiki Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 'Canan Okuyor' konseri müzikseverlerle buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çorum Valisi Zülkif Dağlı: Yeşilay'ın sağlıklı nesiller için yoğun emeği var
    16:55 Çorum Valisi Zülkif Dağlı: Yeşilay'ın sağlıklı nesiller için yoğun emeği var

    Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Yeşilay'ın Türkiye'nin sağlıklı, mutlu ve güçlü nesillere sahip olmasında yoğun emeği olduğunu bildirdi. Dağlı, Yeşilay Haftası nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, Yeşilay'ın insan onurunu ve saygınlığını temel alarak, toplum ve gençliği zararlı alışkanlıklardan korumak için bağımlılıklarla mücadele ettiğini vurguladı.

  • Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Felahiye'de temel atma törenine katıldı
    16:55 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Felahiye'de temel atma törenine katıldı

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Felahiye ilçesinde gerçekleştirilen temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Büyükkılıç, projelerin ve hizmetlerin devam edeceğini vurguladı. Törene, ilçe yöneticileri, parti temsilcileri ve ilçe sakinleri de katıldı.

  • Eskişehir'de Yüzme Antrenörünü Öldüren Sanığın Davası Ertelendi
    16:54 Eskişehir'de Yüzme Antrenörünü Öldüren Sanığın Davası Ertelendi

    Eskişehir'de yüzme antrenörü İbrahim Can Temelli'yi silahla vurarak öldüren Sercan İpek'in yargılandığı dava, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için 12 Haziran'a ertelendi. Sanık, duruşmada öldürme kastı olmadığını belirtti.

  • Mondihome Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını tamamladı
    16:54 Mondihome Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını tamamladı

    Mondihome Kayserispor, Çaykur Rizespor ile yapacakları maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi. İki takım yarın saat 13.30'da Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.

  • Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde marangozlar ve mobilyacılar kooperatifin aktif hale getirilmesi için destek istedi
    16:53 Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde marangozlar ve mobilyacılar kooperatifin aktif hale getirilmesi için destek istedi

    Gölbaşı Mavi Göl Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ramazan Efşi ve diğer kooperatif üyeleri, ilçe merkezinde konvoy yaparak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, kooperatifin ilerlememesi ve deprem sonrası yaşanan sıkıntılar dile getirilerek, yetkililerden destek istendi.

  • Ürdün, Gazze'ye havadan yardım paketleri bıraktı
    16:53 Ürdün, Gazze'ye havadan yardım paketleri bıraktı

    Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ne havadan 48 paket yardım malzemesi ulaştırdı. İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne yardım malzemelerinin geçişini engellemesi nedeniyle yardımlar havadan ulaştırılıyor. Ürdün Silahlı Kuvvetleri, açlıktan çocukların ölmeye başladığı Gazze Şeridi'ne havadan insani yardım operasyonu gerçekleştirdi.

  • Kırıkkale'de Hafif Ticari Araç Takla Attı: Sürücü Ağır Yaralandı
    16:51 Kırıkkale'de Hafif Ticari Araç Takla Attı: Sürücü Ağır Yaralandı

    Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç takla attı ve sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

  • CHP Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Dağ Yöresinin Kıymetini Anlattı
    16:51 CHP Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Dağ Yöresinin Kıymetini Anlattı

    CHP Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, dağ yöresinden insanların zorunlu olarak göç ettiğini ifade ederek, 'Artık şehirde yaşayan insanlar dağ yöresinin kıymetini anladı' dedi.

  • Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişi karavanda ölü bulundu
    16:51 Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişi karavanda ölü bulundu

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde Siteler Mahallesi'nde yaşayan Feridun Tamur (68), park ettiği karavanda ölü bulundu. Diğer karavancılar tarafından durum polise bildirildi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Tamur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Tamur'un daha önce kalçasından ameliyat olduğu öğrenildi.

  • Hakkari'de Arıcılar Kooperatifi Kuruldu
    16:50 Hakkari'de Arıcılar Kooperatifi Kuruldu

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arıcılıkla uğraşan çiftçileri bir araya getirmek amacıyla 'Hakkari Yüksekova Arıcılar Kooperatifi' kuruldu. Kooperatif, üreticilerin haklarını savunacak ve Hakkari balını tanıtmayı hedefliyor. Üye sayısı hızla artan kooperatif, ürettiği balları doğrudan tüketiciye ulaştıracak ve üyelerinden aidat almayacak. Kooperatifin kuruluşunda destek olan Hakkari Valisi ve diğer yetkililere teşekkür edildi.


16:07 Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze’de garantörlüğe hazırız Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze'de garantörlüğe hazırız
14:21 Yavaş mı Altınok mu İşte seçime 1 ay kala yapılan Ankara anketinden çıkan sonuç Yavaş mı Altınok mu? İşte seçime 1 ay kala yapılan Ankara anketinden çıkan sonuç
14:07 Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu’nun TV programı teklifine yanıt verdi Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun TV programı teklifine yanıt verdi
14:06 Gişeye kağıt asan nüfus memurları hakkında soruşturma başlatıldı Gişeye kağıt asan nüfus memurları hakkında soruşturma başlatıldı
21:01 İsrailli aşırı sağcılar, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulması talebiyle Gazze’ye yürüdü İsrailli aşırı sağcılar, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulması talebiyle Gazze'ye yürüdü
15:59 Filtrenin dozunu kaçıran Fatih Ürek alay konusu oldu Filtrenin dozunu kaçıran Fatih Ürek alay konusu oldu
15:40 Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış
15:36 Moskova’da son yolculuğuna uğurlanan Rus muhalif Navalni’nin cenazesi görüntülendi Moskova'da son yolculuğuna uğurlanan Rus muhalif Navalni'nin cenazesi görüntülendi
14:34 İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor
14:29 Van sürgününün perde arkası Oktar kadın avukatlarla görüşürken kamera açıları değiştirilmiş Van sürgününün perde arkası! Oktar kadın avukatlarla görüşürken kamera açıları değiştirilmiş
14:21 Otomobil almak için en doğru zaman hangisi Otomobil almak için en doğru zaman hangisi?
14:16 Kate Middleton’ın sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yapıldı Kate Middleton'ın sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yapıldı
14:06 “Çirkinler“ çetesi operasyonunda Ece Ronay detayı Eski eşinin iş yerini de kurşunlamışlar "Çirkinler" çetesi operasyonunda Ece Ronay detayı! Eski eşinin iş yerini de kurşunlamışlar
13:37 İmamoğlu’ndan Ali Koç’u gülümseten espri: 10 defa bekledik sarı lacivert kravat gelmedi İmamoğlu'ndan Ali Koç'u gülümseten espri: 10 defa bekledik sarı lacivert kravat gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 16:55:56. #1.11#
SON DAKİKA: Musiki Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 'Canan Okuyor' konseri müzikseverlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement