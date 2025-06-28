Müsilaj Önleme İçin Tekirdağ Denetimi

Marmara Denizi'nde müsilaj oluşumlarının önlenmesi için Tekirdağ'da çevre denetimi gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müsilaj oluşumlarının önlenmesi için denize kıyı olan illerde Bakanlık tarafından eş zamanlı denetim başlatıldı.

Tekirdağ'da başlatılan çevre denetimleri kapsamında denize atık su deşarjı bulunan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresine ait kentsel atık su arıtma tesisleri, organize sanayi bölgelerine ait atık su arıtma tesisleri ile münferit sanayi ve evsel atık su arıtma tesislerinde inceleme yapıldı.

Çalışmalarda 33 tesis denetlendi, 29 atık su numunesi alınarak analize gönderildi.