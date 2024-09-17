Musk'ın Suikast Yorumuna Beyaz Saray Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Musk'ın Suikast Yorumuna Beyaz Saray Tepkisi

Beyaz Saray, Musk'ın Biden ve Harris'e yönelik açıklamasını 'sorumsuzluk' olarak nitelendirdi.

17.09.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray, Elon Musk'ın ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'e "kimsenin suikast girişiminde bulunmadığı" yönündeki açıklamasını "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.

BBC'nin haberine göre, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, Musk'ın Biden ve Harris hakkında sosyal medya platformu X'te yaptığı ve ardından kaldırdığı paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.

Bates, ABD'de siyasi şiddete yer olmadığını belirterek, Musk'ın paylaşımına ilişkin, "Şiddet sadece kınanmalı, asla teşvik edilmemeli ya da şakası yapılmamalıdır. Bu söylem sorumsuzluktur." dedi.

ABD Gizli Servisinden de konu hakkında BBC'ye açıklama yapıldı. Açıklamada, Gizli Servisin Musk'ın paylaşımından "haberdar" olduğu ve koruma altındaki kişilere yönelik tehditlerin incelendiği bilgisi paylaşıldı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayın ardından Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X hesabından dün açıklama yapmıştı. Musk, "Kimse Biden/Kamala'ya suikast düzenlemeye çalışmıyor bile" ifadesini kullandığı paylaşımını kısa süre sonra kaldırmıştı.

Tepkilerin ardından Musk, sonraki açıklamasında, "Anlaşılan o ki insanlar bağlamı bilmiyorsa ve aktarım düz metinse şakalar çok daha az komik oluyor." diyerek şaka yaptığını ima etmişti.

Eski ABD Başkanı Trump'ın, Florida'da bulunduğu golf sahasının civarında silah sesleri duyulmuş, ardından kendisinin güvende olduğu bildirilmişti. Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını açıklamıştı. Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump golf oynarken şüpheliye silahla ateş açtığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Beyaz Saray, Elon Musk, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Musk'ın Suikast Yorumuna Beyaz Saray Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:49 Deniz Akkaya’ya kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezası Deniz Akkaya'ya kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezası
11:39 Ehliyette yeni dönem başlıyor Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek
11:10 Bilmeden katilin adını mı verdi Yenge Hediye Güran’ın ifadesinde gözden kaçan detay Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay
10:41 Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi Erdoğan’ın devreye gireceği konuşuluyor Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor
07:59 Narin’le ilgili kahreden gerçek Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış
17:13 Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan teklif geldi Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan teklif geldi
17:06 Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu
16:53 Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti Papua Yeni Gine’de kabile savaşı Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti! Papua Yeni Gine'de kabile savaşı
16:30 Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı
16:18 Adalet Bakanlığı 300 personel alacak Adalet Bakanlığı 300 personel alacak
16:14 Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü
16:01 Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu
16:00 Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü
15:55 Mehmet Ali Erbil’nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel Mehmet Ali Erbil'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2024 12:28:17. #1.11#
SON DAKİKA: Musk'ın Suikast Yorumuna Beyaz Saray Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement