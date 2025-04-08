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Musk ile Trump ters düştü!

Musk ile Trump ters düştü!

Elon Musk'ın, Trump'a gümrük tarifelerini geri çekmesi için doğrudan iletişim kurmaya çalıştığı iddia edildi. Bu durum, Musk ve Trump arasında bazı görüş ayrılıklarına neden oldu. Musk, yüksek tarifelerin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı. Elon Musk'ın Trump ile doğrudan iletişime geçeceği iddia edildi.

08.04.2025 14:16
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ABD'li iş insanı Elon Musk'ın, Washington yönetiminin "karşılıklı tarifeler" kapsamında ülkelere getirdiği yeni gümrük tarifelerini geri çekmesi için ABD Başkanı Donald Trump ile "doğrudan" iletişime geçmeye çalıştığı iddia edildi.

Washington Post (WP) gazetesinin isimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuşan, konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberine göre; Elon Musk seçim döneminde kampanyasına yüksek miktarda bağışlar yaptığı Trump ile bazı konularda görüş ayrılığı yaşadı.

Kaynaklar, Musk'ın Trump'a yüksek, yeni gümrük tarifelerini geri çekmesi için yaptığı "doğrudan" çağrıların şimdiye kadar pek etkili olmadığını açıkladı.

MUSK'TAN 'ULUSLARARASI TİCARET' VURGUSU

Musk, X sosyal medya platformunda, Nobel ödüllü Ekonomist Milton Friedman'ın bir kurşun kalemin üretilmesi için gereken materyallerin dünyanın dört bir yanından nasıl geldiğini açıkladığı videoyu paylaşarak, uluslararası ticaretin faydalarına işaret etti.

Kaynaklara göre; Musk ve çevresindeki bazı iş insanları, Trump'ın uzun süredir vadettiği yüksek gümrük tarifelerinin ekonomiye zarar verebileceğini bilmelerine rağmen, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent gibi isimlerin onu daha ılımlı bir ekonomik yaklaşım benimsemeye yönlendirebileceğine inandıkları için seçim kampanyasında Trump'a destek verdi.

YÜKSEK TARİFELER TESLA'YA DA ZARAR VERDİ

Aralarında Musk'ın da bulunduğu bu iş insanları, uyarılara rağmen geri adım atmayan Trump'ın açıkladığı yüksek tarifelerin, Tesla gibi küresel şirketlere zarar vererek ABD vatandaşlarının daha fazla vergi ödemesine yol açtığını savunuyor.

Musk'a ait olan Tesla şirketinin hisse değerlerinin, ABD'nin açıkladığı tarifeler etkisiyle yüzde 2,5 düştüğü ve şirketin yıl başından bu yana toplam değer kaybının ise yüzde 38'i aştığı belirtildi.

MUSK'IN KARDEŞİ DE TARİFLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Elon Musk'ın kardeşi Kimbal Musk da X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Trump'ın nesillerdir en yüksek vergi uygulayan Amerikan Başkanı olacağını kim düşünebilirdi ki?" ifadesine yer verdi.

Kimbal Musk, paylaşımda, tüketime getirilen "vergilerin" daha az tüketime yol açacağını ve bunun da zamanla daha çok işsizliğe neden olacağını belirtti.

MUSK İLE TRUMP GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞIYOR

İtalya'da iktidar ortağı aşırı sağcı Lig Partisi'nin Floransa kentinde 5 Nisan'da düzenlediği genel kongresine video bağlantıyla katılan Musk, "Umarım ABD ile Avrupa çok yakın bir ortaklık kurmayı başarır. Şu anda bir ittifak var ama bunun daha da yakın ve güçlü olmasını umuyorum. Gümrük tarifeleri konusunda ise gelecekte sıfır gümrük tarifesi uygulamasına geçeceğimizi, serbest ticaret bölgesine doğru ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Bu, geleceğe dair umudum. Bu, Başkana (Trump'a) verdiğim tavsiyeydi." diye konuşmuştu.

Musk, X sosyal medya platformu üzerinden 5 Nisan'da yaptığı paylaşımda ise, "Harvard'da ekonomi doktorası yapmak iyi bir şey değil, kötü bir şey." ifadelerini kullanarak, Trump'ın ticaret ve üretimden sorumlu kıdemli danışmanı Peter Navarro'yu eleştirmişti.

Kaynak: AA

Elon Musk, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Musk ile Trump ters düştü! - Son Dakika

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