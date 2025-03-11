Musk: X'teki Erişim Sorunu Ukrayna Kaynaklı Saldırıdan

(ANKARA) - Elon Musk, X platformunda yaşanan uzun süreli erişim sorununun "Ukrayna kaynaklı bir siber saldırı" nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.

Fox Business Network'e verdiği röportajda Musk, platformdaki kesintinin tam olarak nedenini bilmediklerini ancak büyük bir siber saldırının Ukrayna kaynaklı IP adresleriyle gerçekleştirildiğini ifade etti.

Sosyal medya platformu X'te gün boyu yaşanan erişim sorununa X'in sahibi Elon Musk'tan açıklama geldi. Musk, "X sistemini çökertmek amacıyla Ukrayna kaynaklı IP adreslerinden büyük bir saldırı yapıldı" dedi. Ancak, şu anda platformda herhangi bir erişim sorunu bulunmadığını da ekledi.

Daha önce de Musk, X'teki sorunun bir "siber saldırı" sonucu oluştuğunu söylemişti. Söz konusu kesinti, New York saatiyle sabah 06.30 civarında başlamıştı. Musk, X'in her gün çeşitli saldırılara uğradığını belirtirken, bu saldırının çok sayıda kaynaktan yapıldığını, dolayısıyla ya büyük koordineli bir grubun ya da bir ülkenin bu duruma dahil olduğunu ifade etti.