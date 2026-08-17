CHP Sözcüsü Sarı: Menderes Belediyesi meclis üyelerimize Yeni Parti’nin adayını destekleme konusunda talimat verdik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Sözcüsü Sarı: Menderes Belediyesi meclis üyelerimize Yeni Parti’nin adayını destekleme konusunda talimat verdik

CHP Sözcüsü Sarı: Menderes Belediyesi meclis üyelerimize Yeni Parti’nin adayını destekleme konusunda talimat verdik
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Menderes Belediye Başkan Vekili seçimini AK Parti adayı Asuman Şen'in kazanmasına ilişkin, Genel Merkez'in Yeni Parti adayını destekleme talimatı verdiğini; talimata uymayan meclis üyeleri hakkında disiplin sürecinin değerlendirildiğini söyledi. Sarı, sonucun sorumlusu olarak Yeni Partili yöneticileri gösterdi.

(İZMİR) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Menderes Belediye Başkan Vekilliği seçimini AK Parti adayı Asuman Şen'in kazanmasına ilişkin, CHP Genel Merkezi'nin YENİ Parti adayının desteklenmesi yönünde talimat verdiğini belirterek, "Menderes Belediyesi AKP'ye geçmesin diye Yeni Parti'nin adayını destekleme konusunda Genel Merkezimiz olarak meclis üyelerimize talimat verdik. Talimatımızı yerine getirmeyen belediye meclis üyelerimizle ilgili parti disiplin süreci değerlendirilmektedir" dedi.

İzmir'in Menderes ilçesinde Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, Belediye Meclisi bugün olağanüstü toplanarak Belediye Başkan Vekili seçimi yaptı.

Dört adayla başlayan seçimde ilk üç turda hiçbir aday gerekli çoğunluğu elde edemedi. Son turda YENİ Parti'nin adayı Barış Gürsoy ile Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen yarıştı. Şen, kullanılan 27 oyun 15'ini alarak Menderes Belediye Başkan Vekili seçildi. Böylece 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin kazandığı Menderes Belediyesi'nde başkan vekilliği AK Parti'ye geçti.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, seçimin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Merkezi'nin belediyenin AK Parti'ye geçmemesi için YENİ Parti adayının desteklenmesi yönünde belediye meclis üyelerine talimat verdiğini bildirdi.

Sarı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından, Belediye Başkan Vekili seçimi ile ilgili olarak partimizden ayrılan meclis üyeleri ile görüşme ve uzlaşma taleplerimiz bir haftayı aşkın süredir devam etmekteydi.

Ancak sayısal çoğunluklarına güvenen Yeni Partili yöneticiler ve meclis üyeleri uzlaşı taleplerimizi reddetmiş, bugün yapılan seçimde kendi adaylarını çıkarmayı tercih etmişlerdir.

Tüm bunlara rağmen Menderes Belediyesi AKP'ye geçmesin diye Yeni Parti'nin adayını destekleme konusunda Genel Merkezimiz olarak meclis üyelerimize talimat verdik. Talimatımızı yerine getirmeyen belediye meclis üyelerimizle ilgili parti disiplin süreci değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak Menderes'te yaşanan başkan vekili seçiminde AKP adayının kazanmasının nedeni; CHP'li bir belediyenin CHP'de kalmasını kabul etmeyen, CHP'yi bölen, sayısal çoğunluklarına güvenip süreci kötü yöneten Yeni Partili yöneticilerdir."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Müslim Sarı, Yeni Parti, AK Parti, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Sözcüsü Sarı: Menderes Belediyesi meclis üyelerimize Yeni Parti’nin adayını destekleme konusunda talimat verdik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta dev yolsuzluk operasyonu: 20 milyon dolar ve 60 kilo altın ele geçirildi Irak'ta dev yolsuzluk operasyonu: 20 milyon dolar ve 60 kilo altın ele geçirildi
Bozcaada’da kayıp dalgıç için 5. gün Bozcaada'da kayıp dalgıç için 5. gün
İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 işçi hayatını kaybetti, 14 yaralı İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 işçi hayatını kaybetti, 14 yaralı
Gülistan Doku dosyasında yeni ayrıntılar Savcılığın sevk yazısında “Karanlık ilişki ağı“ değerlendirmesi Gülistan Doku dosyasında yeni ayrıntılar! Savcılığın sevk yazısında "Karanlık ilişki ağı" değerlendirmesi
Cezaevindeki Görkem Duman’dan nişanlısı Sevcan Orhan’a duygusal doğum günü mesajı: Hasretin içimde yangın Cezaevindeki Görkem Duman'dan nişanlısı Sevcan Orhan'a duygusal doğum günü mesajı: Hasretin içimde yangın
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadınla yemeğe çıktı, hesabı görünce hayatının şokunu yaşadı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadınla yemeğe çıktı, hesabı görünce hayatının şokunu yaşadı
Trump’tan Mekke Anlaşması’na destek: Büyük memnuniyet duyuyorum Trump'tan Mekke Anlaşması'na destek: Büyük memnuniyet duyuyorum
Ormana götürdükleri gence dehşeti yaşatıp kaçtılar: 1 yaralı, 4 gözaltı Ormana götürdükleri gence dehşeti yaşatıp kaçtılar: 1 yaralı, 4 gözaltı

21:36
Acun Ilıcalı, Beşiktaş’a transferde rakip oldu
Acun Ilıcalı, Beşiktaş'a transferde rakip oldu
21:16
Bodrum’da ana isale hattı patladı, sürücüler neye uğradığını şaşırdı
Bodrum’da ana isale hattı patladı, sürücüler neye uğradığını şaşırdı
21:01
İsmail Kartal henüz sezonun başında kader sınavına çıkıyor
İsmail Kartal henüz sezonun başında kader sınavına çıkıyor
20:51
İBB Davası’nda savunma yapan şarkıcı Ercan Saatçi: Hayatımda ihale görmedim nasıl, niye yapılır, bilmiyorum
İBB Davası'nda savunma yapan şarkıcı Ercan Saatçi: Hayatımda ihale görmedim; nasıl, niye yapılır, bilmiyorum
18:47
İran’dan ABD’ye saldırı tehdidi
İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi
18:24
’Ege’nin Maldivleri’ olarak bilinen Kalem Adası’nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı
'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı
18:09
İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı
İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı
17:50
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 21:54:57. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Sözcüsü Sarı: Menderes Belediyesi meclis üyelerimize Yeni Parti’nin adayını destekleme konusunda talimat verdik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.