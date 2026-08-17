CHP Sözcüsü Sarı: Menderes Belediyesi meclis üyelerimize Yeni Parti’nin adayını destekleme konusunda talimat verdik

(İZMİR) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Menderes Belediye Başkan Vekilliği seçimini AK Parti adayı Asuman Şen'in kazanmasına ilişkin, CHP Genel Merkezi'nin YENİ Parti adayının desteklenmesi yönünde talimat verdiğini belirterek, "Menderes Belediyesi AKP'ye geçmesin diye Yeni Parti'nin adayını destekleme konusunda Genel Merkezimiz olarak meclis üyelerimize talimat verdik. Talimatımızı yerine getirmeyen belediye meclis üyelerimizle ilgili parti disiplin süreci değerlendirilmektedir" dedi.

İzmir'in Menderes ilçesinde Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, Belediye Meclisi bugün olağanüstü toplanarak Belediye Başkan Vekili seçimi yaptı.

Dört adayla başlayan seçimde ilk üç turda hiçbir aday gerekli çoğunluğu elde edemedi. Son turda YENİ Parti'nin adayı Barış Gürsoy ile Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen yarıştı. Şen, kullanılan 27 oyun 15'ini alarak Menderes Belediye Başkan Vekili seçildi. Böylece 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin kazandığı Menderes Belediyesi'nde başkan vekilliği AK Parti'ye geçti.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, seçimin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Merkezi'nin belediyenin AK Parti'ye geçmemesi için YENİ Parti adayının desteklenmesi yönünde belediye meclis üyelerine talimat verdiğini bildirdi.

Sarı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından, Belediye Başkan Vekili seçimi ile ilgili olarak partimizden ayrılan meclis üyeleri ile görüşme ve uzlaşma taleplerimiz bir haftayı aşkın süredir devam etmekteydi.

Ancak sayısal çoğunluklarına güvenen Yeni Partili yöneticiler ve meclis üyeleri uzlaşı taleplerimizi reddetmiş, bugün yapılan seçimde kendi adaylarını çıkarmayı tercih etmişlerdir.

Tüm bunlara rağmen Menderes Belediyesi AKP'ye geçmesin diye Yeni Parti'nin adayını destekleme konusunda Genel Merkezimiz olarak meclis üyelerimize talimat verdik. Talimatımızı yerine getirmeyen belediye meclis üyelerimizle ilgili parti disiplin süreci değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak Menderes'te yaşanan başkan vekili seçiminde AKP adayının kazanmasının nedeni; CHP'li bir belediyenin CHP'de kalmasını kabul etmeyen, CHP'yi bölen, sayısal çoğunluklarına güvenip süreci kötü yöneten Yeni Partili yöneticilerdir."