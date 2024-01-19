Muşlu öğrencilerin hazırladığı projenin uzay yolculuğu heyecanla takip edildi

Projenin uzay yolculuğu Muş'ta dev ekranlardan canlı takip edildi

MUŞ - Muş Valisi Avni Çakır ve öğrenciler, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu bilim insanı astronot Alper Gezeravcı'nın fırlatma törenini Muş Bilim ve Sanat Merkezi'nde hazırlanan dev ekranda canlı izledi.

Türk Bilim Misyonu çerçevesinde ABD- NASA Kennedy Uzay Üssü'nde düzenlenen fırlatma anını, Vali Çakır, öğretmen ve projeleri uzayda test edilecek öğrenci ile aileleri Muş Bilim ve Sanat Merkezi'nde heyecanla takip etti.

Öğrenci Zeynep Nehir Çamlıca, Dilşah İmran Avcı ve Baver Bedirhan Bingöl'ün öğretmenleri Birsen Geçer ile hazırladığı "Propolisin Antibakteriyel Etkisi" projesinin uzayda test edileceğinin mutluluğunu yaşıyor.

Fırlatmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Muş Valisi Avni Çakır, Türkiye'nin insanlı başlayan uzay misyonunda Muş'tan da bir projenin yer aldığını hatırlatarak, "Şu an biz de tüm dünya gibi ülkemiz gibi Muş'ta da bu tarihi ana hep beraber şahitlik ettik. Tabii biz de bu anlamda iki kat daha heyecanlıyız. Türkiye'nin insanlı başlayan uzay misyonunda biz de Muş'ta Bilim ve Sanat Merkezi'nde 3 tane öğrencimizin öğretmeniyle birlikte hazırlamış oldukları PRANET deneyi de bu misyona büyük bir katkı vermenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi Türk astronotumuz tarafından uzayda 13 tane deney yapılacak. Bu deneylerden bir tanesi de buradaki çocuklarımız tarafından hazırlandı" dedi

Vali Çakır, deneyin Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlardan seçilen tek deney olduğunu belirterek, "Bu da bu deneyin başarısını çok güçlü bir şekilde de ortaya koyan bir sonuç. Neticede müthiş bir gurur. Bize bu gururu yaşatan öğrencilerimizle, öğretmenleri ile velilerimizle gurur duyuyoruz. İnşallah Muş Bilim ve Sanat Merkezi ve diğer bağlı kurum ve kuruluşlarıyla Türkiye'nin böyle marka projelerine inşallah biz de ilerleyen süreçlerde katkılar vermeye hep beraber devam edeceğiz. Ben tekrar hem başta astronotumuz Alper Gezeravcı'ya ve diğer astronot ekibin uzaydaki görevlerinde başarılar diliyorum. İnşallah kazasız belasız görevlerini tamamlayıp dönerler. Tekrar öğrencilerimiz, öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Projenin insanlığa büyük katkı sunacağını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, projeye katkı veren öğrencileri tebrik ederek, "Türkiye yüzyılında ilk astronotumuzun uzaya gidişi son derece memnuniyet verici. Uzayda gerçekleştirilecek 13 deneyin biride öğrencilerimizin deneyi olması bizim için son derece gurur verici bir durum. Deneyimiz uzayda astronotumuz tarafından denenecek. ve insanlığa büyük katkı sunacaktır" şeklinde konuştu.

Büyük emeklerle hazırladıkları projenin uzay yolculuğunu heyecanla takip ettiklerini söyleyen öğrencilerden Baver Bedirhan Bingöl, deneyin sonuçlarını merakla beklediklerini ifade ederek, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu çerçevesinde uzaya gönderilen Türk Astronot Alper Gezeravcı, bugün uzaya gönderildi. Uluslararası uzay istasyonunda 13 deney denenecek. Bu deneylerden bir tanesi de bizim yapmış olduğumuz Propolisin Anti Bakteriyel Etkisi adlı deney. Deneyimiz uluslararası uzay istasyonunda denenecek ve bu bize ayrı bir gurur veriyor. Deneyimizin sonuçlarını merakla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Baver Bedirhan Bingöl'ün babası Ekrem Bingöl, Bugünün kendileri için çok heyecan verici olduğunu belirterek, "Bugün çok gururluyuz. Ülkemiz tümüyle heyecan duyarken biz veli olarak oğlumun ekipte yer alması münasebetiyle herkesten daha fazla heyecan yaşadım. Çok gurur duydum. İnşallah uzaya giden ilk astronotumuz bütün deneylerini başarılı bir şekilde sonuçlandırıp ülkemize dönecek. Verdiği emeğe çok yakından tanık olduğum oğluma ekipteki arkadaşlarına başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Roketin ateşlenme anında heyacanlandığını dile getiren Dilşah İmran Avcı, Projenin insanlık ve kendileri için çok gururlandırıcı ve önemli olduğunu vurgulayarak, "Uzayda gerçekleştirilecek PRANET deneyimiz az evvel uzaya fırlatıldı. Alper Gezeravcı'yı taşıyan roketle birlikte deneyimiz de uzaya gönderildi. Biz de buradan canlı bir şekilde izledik. Çok mutlu ve gururluyuz. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu canlı bir şekilde izledik ve gurur duyduk" dedi.

Öğrencilerden Zeynep Nehir Çamlıca ise, "Propolisin antibakteriyel etkisinin gözlemlediğimiz projemiz az önce uzaya fırlatıldı. Biz de burada canlı bir şekilde izledik heyecanlı ve gururluyuz" ifadelerine yer verdi.