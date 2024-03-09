Muşlular Gazze'ye destek için yürüdü
MUŞ - Muş'ta Peygamber Sevdalıları Platformu önderliğinde bir araya gelen vatandaşlar İsrail'in Filistin'deki katliamlarını protesto etmek için bir yürüyüş düzenledi.
Muş'ta Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenen "Gazze'ye destek İsrail'e lanet için pankartını alda gel" yürüyüşüne yüzlerce kişi katıldı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 6'ıncı ayını protesto etmek için Muş Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in aleyhine slogan atarak Atatürk çocuk parkına kadar yürüdü.
Yürüyüş öncesinde grup adına basın metnini okuyan platform üyelerinden Refik Demir, "Siyonist çeteler, tarihi vesikalarda geçen ne kadar zulüm, vahşet, insani hak ihlalleri, cinayetler, talanlar ve katliamlar varsa bunların hepsini 6 aylık süreçte Gazze'de işledi ve işlemeye devam etmektedir. Abluka altındaki Gazze ateş altında, katliam ve soykırımın haddi hesabı yok. 7 Ekim'den bu yana 154 gündür bir halk tüm dünyanın gözleri önünde açlık, susuzluk ve en ağır teknolojik silahlarla katledilmektedir. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de savunmasız Filistin halkına, sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik 3 binden fazla katliam saldırıları gerçekleştirdi. Terör rejimi İsrail'in barbarca saldırılarında 14 bini çocuk ve 9 bini kadın olmak üzere 30 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz şehit edildi. Siyonist vahşetin mağduru 73 bin kardeşimiz ise yaralandı. On binlerce masum, savunmasız sivil insan, halen enkaz altında ve kayıp durumda kalmış ve bir türlü yakınları tarafından naaşlarına bile ulaşılamamaktadır. Siyonist çetelerin saldırılarının altıncı ayına girilirken katledilen Gazzeli kardeşlerimizin yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşmaktadır" dedi.
Son Dakika › Güncel › Muşlular Gazze'ye destek için yürüdü - Son Dakika
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karabük'e gelerek belediye başkanı adaylarına destek istedi. Akşener, konuşmasında emeklilerin ekonomik durumunu eleştirdi ve İYİ Parti'nin Belediye Başkanı adayını desteklemenin Meral Akşener'e güç vermek anlamına geldiğini belirtti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding'e 117-57'lik skorla yenilen Çankaya Üniversitesi, bu sonuçla ligin bitimine 2 hafta kala küme düştü. Ligde 7 galibiyet, 19 mağlubiyetle ve 33 puanla 14. sırada yer alan Çankaya Üniversitesi, kalan 2 maçını kazansa bile alt lige düşmekten kurtulamayacak.
İzmir'in Konak ilçesinde parkta otururken bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız hayatını kaybetti, annesi ise yaralandı. Saldırgan kısa sürede yakalanırken, alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını söyledi. Genç kızın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Maçın setleri 20-25, 22-25, 25-23, 26-28 şeklinde sonuçlandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karabük'ün Eskipazar ilçesinde vatandaşlara hitap ederek, yerel seçimlerde destek istedi. Akşener, emeklilerin durumunu eleştirerek, emekli maaşlarına seyyanen 11 bin lira zam yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, İyi Parti'nin Safranbolu Belediye Başkan adayı Hakan Peker'in düzenlediği konserde konuşan Akşener, Safranbolu'nun Türkiye'nin incisi olacağını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?