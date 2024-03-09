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Muşlular Gazze'ye destek için yürüdü

MUŞ - Muş'ta Peygamber Sevdalıları Platformu önderliğinde bir araya gelen vatandaşlar İsrail'in Filistin'deki katliamlarını protesto etmek için bir yürüyüş düzenledi.

Muş'ta Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenen "Gazze'ye destek İsrail'e lanet için pankartını alda gel" yürüyüşüne yüzlerce kişi katıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 6'ıncı ayını protesto etmek için Muş Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in aleyhine slogan atarak Atatürk çocuk parkına kadar yürüdü.

Yürüyüş öncesinde grup adına basın metnini okuyan platform üyelerinden Refik Demir, "Siyonist çeteler, tarihi vesikalarda geçen ne kadar zulüm, vahşet, insani hak ihlalleri, cinayetler, talanlar ve katliamlar varsa bunların hepsini 6 aylık süreçte Gazze'de işledi ve işlemeye devam etmektedir. Abluka altındaki Gazze ateş altında, katliam ve soykırımın haddi hesabı yok. 7 Ekim'den bu yana 154 gündür bir halk tüm dünyanın gözleri önünde açlık, susuzluk ve en ağır teknolojik silahlarla katledilmektedir. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de savunmasız Filistin halkına, sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik 3 binden fazla katliam saldırıları gerçekleştirdi. Terör rejimi İsrail'in barbarca saldırılarında 14 bini çocuk ve 9 bini kadın olmak üzere 30 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz şehit edildi. Siyonist vahşetin mağduru 73 bin kardeşimiz ise yaralandı. On binlerce masum, savunmasız sivil insan, halen enkaz altında ve kayıp durumda kalmış ve bir türlü yakınları tarafından naaşlarına bile ulaşılamamaktadır. Siyonist çetelerin saldırılarının altıncı ayına girilirken katledilen Gazzeli kardeşlerimizin yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşmaktadır" dedi.