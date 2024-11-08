Müslümanlar, Gazze Politikası Yüzünden Stein'i Tercih Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Müslümanlar, Gazze Politikası Yüzünden Stein'i Tercih Etti

Amerikalı Müslümanların %53'ü, Gazze politikası nedeniyle Yeşil Parti adayı Stein'e oy verdi.

08.11.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de başkanlık seçimleriyle ilgili yapılan güncel bir çalışma, Amerikalı Müslümanların yarısından fazlasının, Gazze politikası nedeniyle protesto ettikleri Demokrat aday Kamala Harris yerine büyük oranda Yeşil Parti adayı Jill Stein'e oy verdiğini ortaya koydu.

ABD'deki en büyük Müslüman hakları savunucusu örgüt olan Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde oy kullanan Amerikalı Müslümanların tercihleriyle ilgili çalışmasını kamuoyuna açıkladı.

Ülke genelinde sandığa gidip oy kullanmış 1575 kişiyle yapılan görüşmeye dayanılarak hazırlanan anket çalışması, Amerikalı Müslümanların bu seçimde 3. adaya yöneldiklerini gösterdi.

Çalışmaya göre, ABD genelinde sandığa giden Amerikalı Müslüman seçmenlerin yüzde 53'ü oyunu Yeşil Parti adayı Stein'e verirken, Cumhuriyetçi Donald Trump yüzde 21, Demokrat Kamala Harris ise yüzde 20 oy aldı.

Amerikalı Müslümanların en yoğun yaşadığı Michigan eyaletindeki sonuçlara göre ise burada yaşayan Amerikalı Müslüman seçmenlerin yüzde 59'u Stein'e, yüzde 22'si Trump'a ve sadece yüzde 14'ü Harris'e oy verdi.

2020 yılındaki başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden'a Michigan'da kıl payı kazandıran Amerikalı Müslümanların bu seçimdeki tercihleri, Gazze'deki İsrail soykırımına ortaklık eden Biden-Harris yönetiminin "cezalandırılması" şeklinde yorumlandı.

Çalışmayla ilgili yazılı açıklama yapan CAIR Ulusal Hükümet İlişkileri Direktörü Robert McCaw, "Yaptığımız son anket, Amerikalı Müslüman seçmenlerin Biden yönetiminin Gazze'deki savaşa desteğine gösterdikleri tepkinin oylarında hayati rol oynadığını gösteriyor. Bunun sonucu olarak 2020 yılında Başkan Biden'ın aldığı Müslümanların oylarına kıyasla Başkan Yardımcısı Harris'in oylarında çok ciddi bir düşüş olmuştur. Buna mukabil üçüncü parti adayı Jill Stein'e destek önemli ölçüde artmıştır. Seçilmiş Başkan Donald Trump ise Müslüman seçmenlerle ilerleme kaydetmiştir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden, 2020 seçimlerinde kritik Michigan eyaletini sadece 154 bin oy farkıyla kazanmış ve bu başarısında eyaletteki Amerikalı Müslümanların oylarının büyük etkisi olmuştu.

CAIR'in 2020 seçimlerinden sonraki anketine göre Biden, ülke genelinde Amerikalı Müslümanların oylarının yaklaşık yüzde 70'ini almıştı.

Kaynak: AA

Kamala Harris, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müslümanlar, Gazze Politikası Yüzünden Stein'i Tercih Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:49 Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın
19:02 Yüksel Güran’ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür
07:37 Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi Kilit isim konuşmadı Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi! Kilit isim konuşmadı
10:21 Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe’nin fotoğrafına tepki yağdı Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin fotoğrafına tepki yağdı
10:19 Oyun oynarken üzerine radyatör düşen çocuk hayatını kaybetti Oyun oynarken üzerine radyatör düşen çocuk hayatını kaybetti
10:16 Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için
09:56 Elon Musk’ın kızı Vivian, Trump’ın başkanlığı sonrası ABD’yi terk etmeyi planlıyor Elon Musk'ın kızı Vivian, Trump'ın başkanlığı sonrası ABD'yi terk etmeyi planlıyor
09:53 75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı 75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı
09:45 Uzmanlar Marmara için uyardı Uzmanlar Marmara için uyardı
09:37 Özgür Özel’in ’’MİT’’ iddiaları sonrası İbrahim Kalın’dan telefon Özgür Özel'in ''MİT'' iddiaları sonrası İbrahim Kalın'dan telefon
09:36 Bitcoin’e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF’si tarih yazdı Bitcoin'e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF'si tarih yazdı
09:34 Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu’nun üstünü neden çizdiğini anlattı Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu'nun üstünü neden çizdiğini anlattı
09:30 Sadece Fenerbahçe yenildi İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum Sadece Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum
09:19 Galatasaray’ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı Galatasaray'ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı
09:16 Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 23:01:43. #1.12#
SON DAKİKA: Müslümanlar, Gazze Politikası Yüzünden Stein'i Tercih Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.