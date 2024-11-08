Müslümanlar, Gazze Politikası Yüzünden Stein'i Tercih Etti

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ABD'de başkanlık seçimleriyle ilgili yapılan güncel bir çalışma, Amerikalı Müslümanların yarısından fazlasının, Gazze politikası nedeniyle protesto ettikleri Demokrat aday Kamala Harris yerine büyük oranda Yeşil Parti adayı Jill Stein'e oy verdiğini ortaya koydu.

ABD'deki en büyük Müslüman hakları savunucusu örgüt olan Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde oy kullanan Amerikalı Müslümanların tercihleriyle ilgili çalışmasını kamuoyuna açıkladı.

Ülke genelinde sandığa gidip oy kullanmış 1575 kişiyle yapılan görüşmeye dayanılarak hazırlanan anket çalışması, Amerikalı Müslümanların bu seçimde 3. adaya yöneldiklerini gösterdi.

Çalışmaya göre, ABD genelinde sandığa giden Amerikalı Müslüman seçmenlerin yüzde 53'ü oyunu Yeşil Parti adayı Stein'e verirken, Cumhuriyetçi Donald Trump yüzde 21, Demokrat Kamala Harris ise yüzde 20 oy aldı.

Amerikalı Müslümanların en yoğun yaşadığı Michigan eyaletindeki sonuçlara göre ise burada yaşayan Amerikalı Müslüman seçmenlerin yüzde 59'u Stein'e, yüzde 22'si Trump'a ve sadece yüzde 14'ü Harris'e oy verdi.

2020 yılındaki başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden'a Michigan'da kıl payı kazandıran Amerikalı Müslümanların bu seçimdeki tercihleri, Gazze'deki İsrail soykırımına ortaklık eden Biden-Harris yönetiminin "cezalandırılması" şeklinde yorumlandı.

Çalışmayla ilgili yazılı açıklama yapan CAIR Ulusal Hükümet İlişkileri Direktörü Robert McCaw, "Yaptığımız son anket, Amerikalı Müslüman seçmenlerin Biden yönetiminin Gazze'deki savaşa desteğine gösterdikleri tepkinin oylarında hayati rol oynadığını gösteriyor. Bunun sonucu olarak 2020 yılında Başkan Biden'ın aldığı Müslümanların oylarına kıyasla Başkan Yardımcısı Harris'in oylarında çok ciddi bir düşüş olmuştur. Buna mukabil üçüncü parti adayı Jill Stein'e destek önemli ölçüde artmıştır. Seçilmiş Başkan Donald Trump ise Müslüman seçmenlerle ilerleme kaydetmiştir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden, 2020 seçimlerinde kritik Michigan eyaletini sadece 154 bin oy farkıyla kazanmış ve bu başarısında eyaletteki Amerikalı Müslümanların oylarının büyük etkisi olmuştu.

CAIR'in 2020 seçimlerinden sonraki anketine göre Biden, ülke genelinde Amerikalı Müslümanların oylarının yaklaşık yüzde 70'ini almıştı.