Mustafa Akın'a Veda Programı - Son Dakika
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Mustafa Akın'a Veda Programı

Mustafa Akın\'a Veda Programı
26.06.2026 16:59
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Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın onuruna yapılan veda programında duygusal anlar yaşandı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne daire başkanı olarak atanan Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın onuruna veda programı düzenlendi.

Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde organize edilen programa Kaymakam Mustafa Akın, Garnizon Komutanı Albay Uğur Öz, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Kuşca, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kurum amirleri katıldı.

Programda konuşan Akın, Yüksekova'nın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirterek, görev yaptığı süre boyunca ilçede unutamayacağı hatıralar biriktirdiğini söyledi.

Yüksekova'da görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Akın, programa katılanlara teşekkür ederek, ilçede edindiği tecrübelerin meslek ve özel yaşamında her zaman önemli bir yer tutacağını dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin de Akın'ın görev süresi boyunca eğitime önemli katkılar sunduğunu belirterek, desteklerinden teşekkür etti.

Kaynak: AA

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