Mustafa Aksal Son Yolculuğuna Uğurlandı

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın hayatını kaybeden babası Mustafa Aksal (90), Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın, anevrizma nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden babası Mustafa Aksal'ın cenazesi, Keşan'daki evinde helallik alındıktan sonra Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'ne getirildi. Fatma Aksal, kardeşleri Nadire Uslu ve Fehmi Aksal, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Aksal ailesi ve yakınlarının yanı sıra Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yalman, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti Düzce Miletvekili Ercan Öztürk, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Mustafa Aksal'ın cenazesi, ikindi vakti İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki aile mezarlığında toprağa verildi.