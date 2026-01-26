Mustafa Balbay, Uğur Mumcu'nun Düşünsel Mirasını Kartallılarla Paylaştı

(İSTANBUL) - Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 33'üncü yılında Kartal'da düzenlenen özel bir söyleşi programıyla anıldı. "Geçmişten Günümüze Uğur Mumcu'yu Anlamak" başlığıyla gerçekleştirilen etkinlikte gazeteci ve yazar Mustafa Balbay, Mumcu'nun gazetecilik mücadelesini, aydın kimliğini ve Türkiye'ye bıraktığı düşünsel mirası Kartallılarla paylaştı.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Geçmişten Günümüze Uğur Mumcu'yu Anlamak" başlıklı söyleşi; Kartal Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği ve UMDER iş birliğiyle düzenlendi.

Söyleşiye CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, Belediye başkan yardımcıları, Belediye Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Önder Karakelle, Anahtar Parti Kartal İlçe Başkanı Yunus Şahin, Kartal'daki diğer siyasi parti temsilcileri, Kartal Belediyesi meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, mahalle muhtarları, siyasi partilerin Kartal kadın ve gençlik kolu başkanları ile yönetimleri katıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Hülya Arıkan ve yönetimi, UMDER Başkanı Hasan İldan ve yönetimi ile çok sayıda dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi de programda yer aldı.

"Uğur Mumcu toplum için bir güvenceydi"

Konuşmasında Uğur Mumcu ile genç yaşlarda birlikte çalışma fırsatı bulduğunu belirten Balbay, Mumcu'nun yalnızca bir gazeteci değil, aynı zamanda toplumun vicdanı olduğunu vurguladı. Balbay, "Ben Uğur Mumcu'yla daha 20'li yaşlarımda çalışmaya başladım. Aranızda onu tanımış, ona dokunmuş olanlar mutlaka vardır. Her şeyden önce dürüstlüğü, korkusuzluğu ve tavır koyan aydın duruşuyla hepimize örnek oldu. Uğur Mumcu toplum için büyük bir güvenceydi; gerçekten çok değerli bir insandı" dedi.

"Gazetecilik yürek ister"

Balbay, Mumcu'nun gazetecilik anlayışının yalnızca bilgiye ulaşmakla sınırlı olmadığını, asıl meselenin cesaret olduğunu dile getirerek,"Gerçek gazetecilik sadece geniş haber kaynaklarına sahip olmak değildir. Aynı zamanda yürek ister, cesaret ister. Gazeteci mangal yürekli olmalı. Uğur Mumcu'nun yaşam şiarı buydu. Köşesinde sık sık şu sözü hatırlatırdı: 'Korkak bin kez ölür, cesur bir kez ölür'" diye konuştu.

"Öldürülebileceğini bile bile geri adım atmadı"

Uğur Mumcu'nun tehditler altında dahi geri adım atmadığını vurgulayan Balbay, güvenlik uzmanlarıyla yaşanan çarpıcı bir anıyı katılımcılarla paylaştı. Balbay, "O dönem ülkede hep aynı endişe konuşuluyordu: 'Sırada kim var' Çünkü gerçekleri yazan gazeteciler hedefteydi. Uğur Mumcu her an saldırıya uğrayabileceğini biliyordu. Bir gün iki güvenlik uzmanını evine çağırdı ve çok soğukkanlı bir şekilde 'Ben nasıl öldürülebilirim?' diye sordu. Uzmanlar günlük alışkanlıklarını sordular. 'Arabayı kim kullanıyor' dediler. 'Ben kullanıyorum' cevabını verdi. O, başına gelebilecekleri bilmesine rağmen geri adım atmadı. Kelle koltukta, korkmadan gazetecilik yaptı" ifadelerini kullandı.

"Bazı aydınlar bir ekol ve değer yaratır"

Balbay, kimi aydınların yalnızca bireysel başarılarıyla değil, toplumda bıraktıkları iz ve oluşturdukları düşünce geleneğiyle hatırlandığını belirterek, "Bazı aydınlar vardır; sadece bir insanı değil koca bir dünyayı temsil ederler. Yerlerine başkaları gelebilir ama onların bıraktığı iz, kurduğu düşünce geleneği ve duruşu kolay kolay tekrar edilemez. Uğur Mumcu da işte böyle bir aydındı. Saydığımız isimler arasında en önde gelenlerden biriydi" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda aydınlanma mücadelesinin sürekliliğine dikkati çeken Balbay, Atatürk ve Mumcu'nun mirasının yol gösterici olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Atatürk'ün aydınlığını unutmayacağız"

"Bir toplum aydınlığı bir kez gördüğünde, o aydınlığı karartsanız da unutmaz. Aşık Veysel'i düşünün… Yedi yaşına kadar dağları, çiğdemi, gülü görmüş; sonra gözleri kör olmuş. Ama o güzellikleri unutmuş mu? Hayır. Biz de Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlığını gördük. Onu unutmayacağız, unutturmayacağız. Nerede olursak olalım bu bağlılığı taşıyacağız. Rehberimiz Uğur Mumcu. Yenilmişlik duygusuna asla prim vermemeliyiz. Onun hayal ettiği Türkiye için yaşıyoruz."

Söyleşinin bir bölümünde katılımcılarla soru-cevap gerçekleştirildi. Balbay, izleyicilerden gelen soruları yanıtlayarak hem Uğur Mumcu ile yaşadığı anıları hem de bugünün Türkiyesi'nde gazeteciliğin karşı karşıya olduğu sorumlulukları değerlendirdi. Program, bu etkileşimli bölüm sayesinde dinleyicilerin aktif katılımıyla daha da zenginleşti.

Programın sonunda Balbay'a günün anısına Kartal heykelciği ve çiçek takdim edildi. Kartal heykelciği; CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Önder Karakelle ve Anahtar Parti Kartal İlçe Başkanı Yunus Şahin tarafından sunulurken, çiçek takdimi ise Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Hülya Arıkan ile UMDER Başkanı Hasan İldan tarafından gerçekleştirildi.