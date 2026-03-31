Mustafa Bozbey: "Bursalılara Yapılan Doğru Değil! Bursa'yı, Bursalıları Çok Sevmekten ve Hizmet Etmekten Onur Duyuyorum"

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında 55 kişinin gözaltına alındığı, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bozbey sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında şunları kaydetti:

"Bursalılara yapılan doğru değil! Bursa'yı, Bursalıları çok sevmekten ve hizmet etmekten onur duyuyorum. Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda yürümekten onur duyuyorum. Mücadelem; Bursa'nın geleceği, ekmeği ve bereketi içindir!"