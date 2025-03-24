Mustafa Bozbey: "Demokrasi Şöleni Yaşadık, Hukuksuzluğu Kabullenemeyiz"

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Karacabey'de düzenlenen iftar programında, " 23 Mart'ta Türkiye'nin her yerinde demokrasi şöleni vardı. Millet olarak geleceğin cumhurbaşkanını sandıklarda belirledik. Kent yöneticileri olarak belediyelerimizi yasalara uygun bir şekilde yönetiyoruz. Ancak gizli tanık dedikleri birilerinin ifadesiyle belediye başkanlarının tutuklanmasını da sindiremiyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar programları Karacabey ilçesi ile devam etti. Karacabey Kapalı Pazar Alanı'nda yapılan programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, CHP Karacabey İlçe Başkanı Mustafa Utku, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Orkestra Şube Müdürlüğü'nün tasavvuf müziği dinletisinin ardından akşam ezanının okunmasıyla birlikte vatandaşlar oruçlarını açtı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Karacabey'in sorunlarını bildiklerini, Belediye Başkanı Fatih Karabatı ile birlikte birçok sorunu çözdüklerini ve çözmeye devam edeceklerini söyledi. Dört sene içerisinde Karacabey'in sorunlarının çözüldüğünü hep beraber göreceklerini belirten Bozbey, ülke gündemine dair değerlendirmelerde de bulundu. Son 4 gündür yaşananların hiçbirinin kabul edilemeyeceğini ifade eden Başkan Bozbey, "Bu hukuksuzluğu, demokrasi dışı davranışı, bu yapılanları hangimiz kabul edebiliriz? 23 Mart'ta Türkiye'nin her yerinde demokrasi şöleni vardı. Millet olarak geleceğin cumhurbaşkanını sandıklarda belirledik. Hayırlı olsun. Kent yöneticileri olarak belediyelerimizi yasalara uygun şekilde yönetiyoruz. Ancak gizli tanık dedikleri birilerinin ifadesiyle belediye başkanlarının tutuklanmasını sindiremiyoruz. Türkiye'nin geleceği açısından doğru değildir. Ama her şeyin çok daha güzel olacağına inanıyorum" dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı da ramazanın güzelliklerinin yaşandığı bir günde Karacabeylileri bir araya getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

CHP Karacabey İlçe Başkanı Mustafa Utku ise ramazan ayında bir araya gelmenin, aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek program dolayısıyla Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.