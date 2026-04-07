AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Yanıltmakla Suçladı

07.04.2026 00:29
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in AK Parti'ye geçeceği iddiaları gündeme gelirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları tartışma yarattı. Bozbey'e düzenlenen destek toplantılarının katılım açısından hayal kırıklığı oluşturduğu belirtildi.

19 Ağustos'ta, Mustafa Bozbey'in 'Başkan Burada' programı kapsamında Yenişehir'de olduğu sırada, sosyal medyada 'Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey AK Parti'ye geçiyor' paylaşımları yapılmaya başlandı ve haber ulusal medyada yer aldı. Bozbey, İHA mikrofonuna yaptığı açıklamada partisinin adını dahi anmaması dikkat çekti; kulislerde partisiyle arasının açık olduğu ve kendisine sahip çıkılmadığı yönünde kırgınlıklar dillendiriliyordu. AK Parti cephesi bu iddiaları dikkate almadı ve İl Başkanı Davut Gürkan resmi açıklama yapmadı.

Ancak, Cuma günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bursa'daki toplantısında 'AK Parti'ye geçmediği için tutukladılar' cümlesi üzerine Davut Gürkan sert bir kamuoyu açıklaması yaptı. Gürkan, Özel'i Bursa halkını yanıltmakla ve gerçekleri saptırmakla suçlayarak, 'CHP Genel Başkanı'nın, Mustafa Bozbey'i AK Parti'ye yamamaya çalıştığını herkes görmektedir' dedi. Ayrıca, CHP'lilerin Bursa'ya ihanet ettiğini ve yatırımları kendi dönemlerinde yapılıyormuş gibi sunmalarını eleştirerek, 'Siyasi şov üretmeye çalışmak, Bursa halkının hafızasını küçümsemektir' ifadelerini kullandı.

Bozbey için düzenlenen destek toplantılarının CHP için hayal kırıklığı oluşturduğu belirtildi; kalabalığın 200'ü geçmediği ve partinin örgüt çalışmadığını kabul ettiği aktarıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bozbey'e aynı hassasiyeti göstermediği ve Bursa'ya gelmek istemediği, ısrar üzerine geldiği söyleniyor. Alandaki insan topluluğunun CHP Genel Başkanı Özel'e yakışmadığı vurgulandı.

