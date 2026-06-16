Mustafa Canbaz\'a \'Yılın Gönüllüsü\' Ödülü

Türk Kızılay Osmangazi Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Canbaz'ın "Yılın Gönüllüsü" ödülüne layık görülmesi sevinçle karşılandı.

Türk Kızılay Osmangazi Şubesi Başkanı Sinan Aydın, yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın 158'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen Kızılay Ödülleri Programı'nda şubenin yönetim kurulu üyesi Mustafa Canbaz'ın "Yılın Gönüllüsü" ödülüne layık görülmesinin kendileri için büyük bir onur olduğunu söyledi.

Kızılay çatısı altında yürüttükleri çalışmaların temelinde insanlara dokunmak, ihtiyaç sahiplerine umut olmak ve iyiliği büyütmek anlayışının yer aldığını vurgulayan Aydın, "Bu ödül, Kızılay Osmangazi Şubesi çatısı altında bulunan tüm gönüllülerimizin başarısıdır. Biz her zaman ve koşulda iyiliğin bir parçası olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.