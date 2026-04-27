Mustafa Çiftçi: Kararlı, Vakur ve Gürültüsüz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mustafa Çiftçi: Kararlı, Vakur ve Gürültüsüz

27.04.2026 04:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni güvenlik paradigmasını açıkladı. Kararlı, vakur ve gürültüsüz bir profil çizen Bakan, suçun kaynağına inmeyi ve önleyici tedbirleri hedefliyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni bir güvenlik paradigması açıkladı. Suç tipleri, suçlu profilleri ve risk alanlarının değiştiğini belirten Bakan, dijitalleşme, yapay zeka ve göç hareketliliği gibi yeni sorunlara dikkat çekti. Yeni paradigmada suçun kaynağına inilecek, risk önceden görülecek, tehdit erken aşamada saptanacak ve suç meydana gelmeden önlenecek.

Bakan Çiftçi, önceki bakan Ali Yerlikaya'yı hayırla yad ederek vefakar bir tutum sergiledi. Bakanlık gündemine hızla hakim olduğu, sorunları kavradığı ve ne yapacağını bildiği gözlendi. Eksikleri iyi saptıyor, boşluk bırakmıyor. Yeni nesil suç örgütlerine odaklanmış durumda ve onları bir yıl içinde etkisiz hale getirmeyi hedefliyor.

Hoş sohbet biri olan Çiftçi, Çorum ve Erzurum anılarını paylaştı. Kararlı, vakur ve gürültüsüz bir yapıya sahip. Radikal değil, mevcudun olumlu yönlerini sürdürüp üzerine koymak istiyor. İnisiyatif almayı bilen bir yönetici. Mübalağasız, her şeyi kararında yapıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İçişleri Bakanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Çiftçi: Kararlı, Vakur ve Gürültüsüz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 04:38:57. #7.13#
SON DAKİKA: Mustafa Çiftçi: Kararlı, Vakur ve Gürültüsüz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.