Mustafa Çiftçi: Kararlı, Vakur ve Gürültüsüz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni bir güvenlik paradigması açıkladı. Suç tipleri, suçlu profilleri ve risk alanlarının değiştiğini belirten Bakan, dijitalleşme, yapay zeka ve göç hareketliliği gibi yeni sorunlara dikkat çekti. Yeni paradigmada suçun kaynağına inilecek, risk önceden görülecek, tehdit erken aşamada saptanacak ve suç meydana gelmeden önlenecek.

Bakan Çiftçi, önceki bakan Ali Yerlikaya'yı hayırla yad ederek vefakar bir tutum sergiledi. Bakanlık gündemine hızla hakim olduğu, sorunları kavradığı ve ne yapacağını bildiği gözlendi. Eksikleri iyi saptıyor, boşluk bırakmıyor. Yeni nesil suç örgütlerine odaklanmış durumda ve onları bir yıl içinde etkisiz hale getirmeyi hedefliyor.

Hoş sohbet biri olan Çiftçi, Çorum ve Erzurum anılarını paylaştı. Kararlı, vakur ve gürültüsüz bir yapıya sahip. Radikal değil, mevcudun olumlu yönlerini sürdürüp üzerine koymak istiyor. İnisiyatif almayı bilen bir yönetici. Mübalağasız, her şeyi kararında yapıyor.