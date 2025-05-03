Mustafa Demir, Sakarya\'da Kentsel Dönüşüm Görüşmeleri Yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan yardımcıları Mervan Gül, Ekrem Görçeker ve Mücahit Yanılmaz, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları ile Büyükşehir ile SASKİ bürokratları da yer aldı.

Ev sahipliği ve misafirperverliği için Alemdar'a teşekkür eden Demir, "Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve teşkilat arasında güçlü uyum olduğunu görmek bizleri memnun etti. AK Parti belediyeciliğinin temelinde bu uyum ve birlik anlayışı yer alıyor. Bu anlayışla 2028 ve 2029 seçimlerinde beklentimizin çok daha üzerinde bir başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Alemdar da ziyaret için teşekkür ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Dirençli, Sosyal ve Yeşil Şehir" vizyonu kapsamında başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarına dair bilgi paylaşan Alemdar, "Şehrimizin en önemli gündemi kentsel dönüşüm. Deprem gerçeğini unutmadan, şehrimizi güvenli yarınlara hazırlamak zorundayız. 30 yılda bir büyük depremler yaşayan Sakarya'da, bu gerçek bize önemli sorumluluk yüklüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle kentsel dönüşüm için artık son aşamaya geldik. Önümüzdeki günlerde milletvekillerimize çalışmalarımızı paylaşacak ardından vatandaşlarımıza kentsel dönüşüm detaylarını açıklayacağız. Sakarya olarak biz hazırız." ifadelerini kullandı.