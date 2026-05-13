Destici'den Ahmet Türk'e Tepki: Açık Bir Bölücülük Gayreti

13.05.2026 00:20  Güncelleme: 10:09
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün 'Kürdistan' kavramını savunmasına yanıt vererek, bu açıklamaların bölücülük teşkil ettiğini belirtti ve Türkiye'nin üniter yapısına zarar verdiğini ifade etti.

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün açıklamalarına tepki gösterdi. Destici, "Kürdistan kavramını kapsayıcı bir coğrafi terimmiş gibi pazarlamaya çalışmak, en hafif tabiriyle açık bir bölücülük gayreti ve mevcut yasalarımıza göre ağır bir suçtur." dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün sözlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Terör soruşturması kapsamında görevinden alınan Mardin Büyükşehir Belediye 'eski' Başkanı 'Ahmet Türk' ün, Amedspor merkezli hezeyanından sonra "Kürdistan" kavramını kapsayıcı bir coğrafi terimmiş gibi pazarlamaya çalışarak Süryani, Ermeni ve Arap topluluklarını da bu hayali sınırların içine dahil etmesi, en hafif tabiriyle açık bir bölücülük gayreti ve mevcut yasalarımıza göre de ağır bir suçtur. Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını ve anayasal sınırlarını hiçe sayan bu söylem, doğrudan doğruya toplumsal bütünlüğe kasteden ayrılıkçı ve bölücü bir ajandanın dile yansımasıdır. Bir siyasetçinin, üzerinde yaşadığı toprağın egemenliğini ve milli aidiyetini reddederek, terör örgütünün hedefleriyle bire bir aynı olan, zihnindeki ütopik ve yapay coğrafi tanımları gerçekmiş gibi dayatması, demokrasiyle değil, ancak kaos ve nifak tohumları ekmekle açıklanabilir."

Bu tür açıklamalar, bin yıldır iç içe geçmiş, aynı kaderi paylaşmış ve ortak bir üst kimlikte buluşmuş toplumları 'etnik gettolara' hapsetme arzusunun bir tezahürüdür. Türkiye'nin her karış toprağı Kürt Türkmen, Zaza Arap, Boşnak Çerkes, 85 milyonun ortak vatanıyken, belirli bölgelere hayali isimler atfederek buraları Türkiye'den ayrı bir organizmaymış gibi göstermek, bu ülkeye duyulan aidiyet bağını koparmaya yönelik tehlikeli bir bölücü hamledir. Bir devletin sınırları içinde siyaset yapıp, o devletin varlığını ve birliğini temelinden sarsacak terimler üzerinden meşruiyet devşirmeye çalışmak, bu topraklar üzerinde hayali haritalar çizmek en hafif tabiriyle ihanettir. Hem kamu vicdanında, hem hukuk düzleminde ağır bir sorgulamayı gerektirir."

Kaynak: ANKA

11:31
11:16
10:50
10:44
10:35
10:12
