Mustafa Destici'den İdam Cezası Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mustafa Destici'den İdam Cezası Çağrısı

Mustafa Destici\'den İdam Cezası Çağrısı
30.07.2025 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Destici, orman yangınlarına neden olanlar için idam cezası getirilmesini istedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kasıtlı olarak ormanlarımızı yakan hainler için de idam cezası Türkiye'nin gündemine girmeli, tartışılmalı ve bu suç için idam cezası mutlaka getirilmelidir." dedi.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Destici, orman yangınlarının, ülkenin en önemli problemlerinden olduğunu belirtti.

Destici, yangınlara karşı yeni tedbirler alınmasının önemine işaret ederek havadan müdahale için uçak ve helikopter sayısının artırılması gerektiğini kaydetti.

Ormanlarla ilgili hukuki düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Destici, şöyle devam etti:

"Maalesef yangınların tamamına yakını ihmal ve kasıt nedeniyle meydana geliyor. Hemen her yıl orman yangınlarında çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybediyor. Bunu bilerek ormanları yakanları nasıl tanımlayacağız? Daha önce çocuklarımıza, kadınlarımıza tecavüz edip onları katleden sapık caniler ve askerimizi, polisimizi, güvenlik korucularımızı, öğretmenimizi, imamımızı, şantiyedeki işçimizi katleden teröristler için idam cezası getirilmesini istemiştik. Kasıtlı olarak ormanlarımızı yakan hainler için de idam cezası Türkiye'nin gündemine girmeli, tartışılmalı ve bu suç için idam cezası mutlaka getirilmelidir."

"15 yaş üzerindekiler belli suçlarla ilgili tam cezai ehliyete sahip sayılmalı"

Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin aldığı tehditleri tanımlayacak kelimelerin olmadığını belirten Destici, şunları kaydetti:

"14-15 yaşındaki çocuklarımız sosyal medya üzerinden suç makinesi haline dönüştürülüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bunları üç günde ifşa edip yakalayacak gücü ve kudreti vardır. Çok yakın zamanda bunların tamamının toplandığını ve içeri tıkıldığını inşallah hep birlikte göreceğiz. Günümüzde 15 yaş ve üstü bir birey, internet ve bilgiye erişimin yoğun olduğu çağda doğru ile yanlışı ayırt edebilecek zihinsel ve sosyal olgunluğa büyük ölçüde ulaşmıştır. 15 yaş üzerindekilerin belli suçlarla ilgili tam cezai ehliyete sahip sayılması ve yetişkinler gibi sorumlu tutulması hem caydırıcılık ilkesini güçlendirir hem de toplum vicdanında daha hakkaniyetli bir karşılık bulur."

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Destici, "Ortada bir barış, silah bırakma ya da kendini feshetme henüz olmadı. Dört ülkeyi parçalayıp, bölgeyi daha kolay kontrol etmek için emperyalist güçlerin uygulamaya çalıştığı küresel bir plan var. Emperyalizmin aparatları, Suriye'deki yapılanmayı öncelik olarak belirlediler. Elemanlarını ve silahlarını Suriye'ye kaydırdılar. Kandil'deki iflas etmiş dükkanı kapatıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Mustafa Destici, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Terör, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Destici'den İdam Cezası Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Fenerbahçe’den transfer bombası Real Madrid’in yıldızı geliyor Fenerbahçe'den transfer bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor
İzmit’te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu İzmit'te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
Yol çöktü Araç dev çukura gömüldü, sürücü son anda kurtarıldı Yol çöktü! Araç dev çukura gömüldü, sürücü son anda kurtarıldı
Düşük yapan anne hastaneye gitti, çocuklar evde yangın çıkardı Düşük yapan anne hastaneye gitti, çocuklar evde yangın çıkardı
Japonya’da aşırı sıcaklar 16 can aldı 10 binin üzerinde kişi hastanelik oldu Japonya'da aşırı sıcaklar 16 can aldı! 10 binin üzerinde kişi hastanelik oldu
Usulsüzlükler tespit ediliyor SGK, binlerce emekliye maaş kesintisi bildirimi yapacak Usulsüzlükler tespit ediliyor! SGK, binlerce emekliye maaş kesintisi bildirimi yapacak
Kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11 zam teklif edildi Kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11 zam teklif edildi
Mersin’de 12 yaşındaki çocuk 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü Mersin'de 12 yaşındaki çocuk 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı

11:40
Görüntü Türkiye’den Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında öldü
Görüntü Türkiye'den! Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında öldü
19:03
Kazakistan ile 20 ticaret anlaşmasına varıldı
Kazakistan ile 20 ticaret anlaşmasına varıldı
19:01
İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail somut adım atmazsa eylül ayında Filistin Devleti’ni tanıyacağız
İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail somut adım atmazsa eylül ayında Filistin Devleti'ni tanıyacağız
18:59
Angola’da akaryakıt zammı protestoları kanlı bitti: 4 ölü, 500 gözaltı
Angola'da akaryakıt zammı protestoları kanlı bitti: 4 ölü, 500 gözaltı
18:50
Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un heykeli 65 yıl sonra Türkiye’de
Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un heykeli 65 yıl sonra Türkiye'de
18:31
Rusya’dan Zoom’a 79,6 milyon rublelik dev ceza
Rusya'dan Zoom'a 79,6 milyon rublelik dev ceza
18:20
Tekirdağ’daki Türkmeneli Göleti’nde su seviyesi yüzde 5’in altına düştü
Tekirdağ'daki Türkmeneli Göleti'nde su seviyesi yüzde 5'in altına düştü
17:55
Devlet Bahçeli, yerli sosyal medya platformu NeXT Sosyal’e katıldı
Devlet Bahçeli, yerli sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldı
17:44
FED Temmuz kararı için geri sayım başladı: Piyasalar alarma geçti
FED Temmuz kararı için geri sayım başladı: Piyasalar alarma geçti
17:37
Halef ile selef aynı karede Özel’den Kılıçdaroğlu çok konuşulacak jest
Halef ile selef aynı karede! Özel'den Kılıçdaroğlu çok konuşulacak jest
17:37
Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı
Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 14:33:20. #7.12#
SON DAKİKA: Mustafa Destici'den İdam Cezası Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.