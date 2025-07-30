Mustafa Destici\'den İdam Cezası Çağrısı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kasıtlı olarak ormanlarımızı yakan hainler için de idam cezası Türkiye'nin gündemine girmeli, tartışılmalı ve bu suç için idam cezası mutlaka getirilmelidir." dedi.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Destici, orman yangınlarının, ülkenin en önemli problemlerinden olduğunu belirtti.

Destici, yangınlara karşı yeni tedbirler alınmasının önemine işaret ederek havadan müdahale için uçak ve helikopter sayısının artırılması gerektiğini kaydetti.

Ormanlarla ilgili hukuki düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Destici, şöyle devam etti:

"Maalesef yangınların tamamına yakını ihmal ve kasıt nedeniyle meydana geliyor. Hemen her yıl orman yangınlarında çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybediyor. Bunu bilerek ormanları yakanları nasıl tanımlayacağız? Daha önce çocuklarımıza, kadınlarımıza tecavüz edip onları katleden sapık caniler ve askerimizi, polisimizi, güvenlik korucularımızı, öğretmenimizi, imamımızı, şantiyedeki işçimizi katleden teröristler için idam cezası getirilmesini istemiştik. Kasıtlı olarak ormanlarımızı yakan hainler için de idam cezası Türkiye'nin gündemine girmeli, tartışılmalı ve bu suç için idam cezası mutlaka getirilmelidir."

"15 yaş üzerindekiler belli suçlarla ilgili tam cezai ehliyete sahip sayılmalı"

Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin aldığı tehditleri tanımlayacak kelimelerin olmadığını belirten Destici, şunları kaydetti:

"14-15 yaşındaki çocuklarımız sosyal medya üzerinden suç makinesi haline dönüştürülüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bunları üç günde ifşa edip yakalayacak gücü ve kudreti vardır. Çok yakın zamanda bunların tamamının toplandığını ve içeri tıkıldığını inşallah hep birlikte göreceğiz. Günümüzde 15 yaş ve üstü bir birey, internet ve bilgiye erişimin yoğun olduğu çağda doğru ile yanlışı ayırt edebilecek zihinsel ve sosyal olgunluğa büyük ölçüde ulaşmıştır. 15 yaş üzerindekilerin belli suçlarla ilgili tam cezai ehliyete sahip sayılması ve yetişkinler gibi sorumlu tutulması hem caydırıcılık ilkesini güçlendirir hem de toplum vicdanında daha hakkaniyetli bir karşılık bulur."

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Destici, "Ortada bir barış, silah bırakma ya da kendini feshetme henüz olmadı. Dört ülkeyi parçalayıp, bölgeyi daha kolay kontrol etmek için emperyalist güçlerin uygulamaya çalıştığı küresel bir plan var. Emperyalizmin aparatları, Suriye'deki yapılanmayı öncelik olarak belirlediler. Elemanlarını ve silahlarını Suriye'ye kaydırdılar. Kandil'deki iflas etmiş dükkanı kapatıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.