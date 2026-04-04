Mustafa Destici Düğün Şahidiydi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

04.04.2026 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Tuğba Tufan'ın düğününde nikah şahitliği yaptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Recep Tufan'ın kızı Tuğba Tufan'ın nikah şahitliğini yaptı.

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen düğüne, BBP Genel Başkan Yardımcısı Sultan Selim Şimşek, Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Çağlayan, Sakarya Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Hasan Balcı, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile siyaset dünyasından çok sayıda isim ve çiftin yakınları katıldı.

Çiftin nikah şahitliğini yapan Destici, burada yaptığı konuşmada, "Düğünümüze hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kendimi misafir değil, düğünün sahibi olarak görüyorum. Çünkü Recep Tufan kardeşimiz, genel başkanımız bizim için çok kıymetli. Onun evladının bu mutlu gününde, Berk kardeşimizle gerçekleştirdiği bu nikahta burada olmak benim için de büyük bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

Tuğba Tufan ve Berk Öken çiftine "hayırlı olsun" dileğinde bulunan Destici, kıyılan nikahın ardından aile cüzdanını çifte takdim etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
23:42
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 06:48:24. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.