Mustafa Destici Düğün Şahidiydi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Recep Tufan'ın kızı Tuğba Tufan'ın nikah şahitliğini yaptı.

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen düğüne, BBP Genel Başkan Yardımcısı Sultan Selim Şimşek, Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Çağlayan, Sakarya Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Hasan Balcı, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile siyaset dünyasından çok sayıda isim ve çiftin yakınları katıldı.

Çiftin nikah şahitliğini yapan Destici, burada yaptığı konuşmada, "Düğünümüze hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kendimi misafir değil, düğünün sahibi olarak görüyorum. Çünkü Recep Tufan kardeşimiz, genel başkanımız bizim için çok kıymetli. Onun evladının bu mutlu gününde, Berk kardeşimizle gerçekleştirdiği bu nikahta burada olmak benim için de büyük bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

Tuğba Tufan ve Berk Öken çiftine "hayırlı olsun" dileğinde bulunan Destici, kıyılan nikahın ardından aile cüzdanını çifte takdim etti.