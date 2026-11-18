(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın "Meclis İzleme Komisyonu" açıklamasını işaret ederek, "Gazi Meclisi'miz milli iradenin tecelligahıdır. Terör örgütüyle devleti aynı düzlemde buluşturacak bir hakem veya müzakere masası asla değildir. Meclis İzleme Komisyonu'na toplumsal barışı inşa eden bir sözde misyon yüklenmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yetkisini örgütün siyasi ajandasına endeksleme girişimi olarak değerlendirilebilir. Buna asla ve kat'a fırsat verilmemelidir" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını soykırım olarak nitelendirerek İslam ülkelerine, İslam İşbirliği Teşkilatı'na ve Arap Birliği'ne sessiz kalmama çağrısında bulundu.

Destici, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca kuruluşunu geçtiğimiz günlerde ilan eden "Kürdistan Ulusal İttifakı"na yönelik başlatılan soruşturmaya ilişkin de açıklamalarda bulundu.Destici, şunları kaydetti: "Geçen hafta bahsettiğim Hevbendi siyasi bölücülük manifestosunu detaylı bir şekilde size anlattım; ne yapmak istediklerini, amaçlarının ne olduğunu anlatmak istedim. Belki siyasetin gündeminde fazla yer tutmadı, Türkiye'nin gündeminde fazla yer tutmadı ama hukuk gereğini yaptı. Ve bunların siyasi bölücülük yaptığını; devletin varlığına, ülkenin bütünlüğüne, milletin birliğine kastettiklerini; emellerinin ve niyetlerinin ayrılıkçı olduğunu, siyasi bölücülük olduğunu tespit ederek haklarında gerekli soruşturmalar açıldı ve gerekli hukuki operasyonlar yapıldı. Bunu takdirle karşıladığımızı buradan ifade etmek istiyorum. Biz daha önce de ifade ettik; biz herkesin fikrini, düşüncesini özgürce söylemesinden yanayız. Ama fikir özgürlüğü adı altında siyasi bölücülük yapılamaz. Kim ki fikir özgürlüğü adı altında, o kisve altında siyasi bölücülük yapıyorsa o haindir ve devlet hukuk eliyle buna sessiz kalamaz ve sessiz kalmamıştır; bunu da takdir ediyorum." BAKIRHAN'IN AÇIKLAMALARINA TEPKİ DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın partisinin dünkü grup toplantısında yaptığı konuşmaya tepki gösteren Destici, şunları söyledi: "Başta PKK'nın siyasi uzantısı DEM Partisi olmak üzere güya çözüm sürecini ya da terörsüz Türkiye sürecini istismar ederek ya da onun gölgesine sığınarak siyasi bölücülük yapmaya devam edenler de var. İşte bunların başında da Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bulunan, maalesef bulunan, bulunmaması gerektiği halde bulunan DEM Partisi vardır. DEM Partisi'nin Eş Genel Başkanı dünkü grup toplantısında ülkemizin milli güvenliğini, üniter yapısını ve beka parametrelerini doğrudan hedef alan açıklamalarda bulunmuştur. Konuşmada 'barış ve demokratik toplum süreci' adı altında dört aşamalı bir yol haritasından bahsedilmiş, diyalog safhalarının geçildiği, şimdi ise yasal çerçeve ve hukuki güvence aşamasına gelindiği iddiasında bulunulmuştur. Bugün hukuki ve siyasi çerçeve adı altında istenen şey de bu meşruiyet arayışının bir parçasıdır ve aziz Türkiye'mizin beka menfaatleriyle de taban tabana zıttır. Gazi Meclisi'miz milli iradenin tecelligahıdır. Terör örgütüyle devleti aynı düzlemde buluşturacak bir hakem veya müzakere masası asla değildir. Kurulması gündeme getirilen Meclis İzleme Komisyonu'na sadece izleyen değil toplumsal barışı inşa eden bir sözde misyon yüklenmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yetkisini örgütün siyasi ajandasına endeksleme girişimi olarak değerlendirilebilir. Buna asla ve kat'a fırsat verilmemelidir.

Şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz topraklarda toplumsal barışın inşası terör örgütünün şartlarını yerine getirmekle değil, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki her bir vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamakla, hukukun üstünlüğünü terör tehdidinden tamamen arındırmakla mümkündür. DEM Parti Eş Başkanı'nın konuşmasında geçen en vahim husus ise terör örgütü İmralı canisi, bebek katili için istenen hukuki güvence ve sekreteryasının güçlendirilmesi çağrısıdır. Binlerce şehidimizin, masum sivilimizin ve güvenlik güçlerimizin kanından sorumlu olan bir terör elebaşının cezaevinden örgüt yönetmesine veya siyasi süreçlere yön vermesine imkan tanıyacak bir sekretarya talebi; Türk Ceza Kanunu'na, mevcut infaz rejimine ve şehit ailelerimizin aziz hatırasına açık bir meydan okumadır ve asla kabul edilemez bir hukuk dışılıktır. Mevcut yasalarımız ve Anayasamız asla buna imkan sağlamamaktadır. Devlet aklında ve millet vicdanında terörün bitmesi için tek bir meşru şart vardır: O da terör örgütünün hiçbir ön koşul öne sürmeksizin, sürecin başında da söylendiği gibi pazarlıksız, müzakeresiz, şartsız bir şekilde derhal ve kayıtsız şartsız silah bırakarak Türk adaletine teslim olmasıdır. Bunun başka yolu yoktur."

"VURGUNDA SORUMLUĞU OLAN HERKES AYRIM GÖZETİLMEKSİZİN HESAP VERMELİDİR"

Destici, "fon vurgununa" ilişkin sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü ve şu ana kadar yaklaşık 300 bin mağdurun ana parasının tamamen iade edildiğini ileri sürdü. Destici, "vurgunda" sorumluluğu bulunan herkesin ayrım gözetilmeksizin hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Hiç kimsenin korunmaması ve haksız kazanç elde edenlerin tamamının ortaya çıkarılması gerektiğini dile getiren Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün siyasi partilere, bütün gazetecilere, sivil toplum örgütlerine yani tüm topluma çağrımız şudur: Gelin bu mücadeleyi birlikte verelim. Burada kimin hatası, kimin suçu, kimin ihmali varsa elbette ki hukuktan kaçamasınlar ya da bunlar kayrılmasın; bunlarla ilgili her türlü ceza üst sınırdan verilsin. Haksız kazancı kim elde etmişse devlet tüm imkanlarını kullanarak kursağında bile olsa o parayı çıkarıp alsın ve mağduriyet yaşayanlara versin. Yurt dışındaysa tüm imkanlarını kullanarak yurt dışından getirsin, Türkiye'de ise bütün mal varlıklarına el koysun; bunların hepsini gelin bu mücadeleye hep birlikte destek verelim. Yani niyetimiz burada üzüm yemek olsun, niyetimiz bağcıyı dövmek olmasın; buradan bir siyasi rant devşirmek olmasın. Çünkü biraz önce söylediğim gibi bu milli bir meseledir. Çünkü Türkiye ekonomisi ayakta kalmak zorundadır, İstanbul Borsası ayakta kalmak zorundadır, yani tüm ekonomik kurumlarımız ve kuruluşlarımız ayakta kalmak zorundadır. Çünkü ekonomide dengeler bozulduğunda sadece fonda para kaybedenler zarar etmez; borsadaki tüm yatırımcı bundan olumsuz etkilenir, ülkedeki bütün insanlar bundan olumsuz etkilenir: Çiftçi de olumsuz etkilenir, emekli de olumsuz etkilenir, asgari ücretli de olumsuz etkilenir, herkes olumsuz etkilenir. Suçun ve suçlunun üstüne gidelim ama diğer taraftan da kurumlarımızı ve ekonomimizi koruyalım."

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, otoyol ve köprü geçiş ihlallerinde uygulanan cezaların vatandaşları mağdur ettiğini belirterek, küçük miktardaki geçiş ücretlerinin yıllar sonra binlerce liralık borca dönüşmesini eleştirdi. Ana para dışında fahiş ceza ve faizlerin kaldırılarak makul gecikme farkı uygulanmasını isteyen Destici, icra takibi öncesinde SMS ve e-Devlet üzerinden zamanında bilgilendirme yapılmasını, kamu-özel işbirliği sözleşmeleri ile geçiş garantilerinin şeffaf biçimde denetlenmesini talep etti. Destici, kamu görevlilerinin görevden ayrıldıktan sonra denetledikleri şirketlerde görev almalarını engelleyecek bekleme sürelerinin yasal güvenceye kavuşturulması çağrısında bulundu.