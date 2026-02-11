Mustafa Destici: "Terörist Başı İçin Umut Hakkı Söz Konusu Olamaz"

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a "umut hakkı" tanınacağı yönündeki tartışmalara tepki göstererek, "Bu ülkede terörist başı başta olmak üzere terör cinayetlerinin emrini verenler için umut hakkı da genel af da asla söz konusu olamaz" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Destici konuşmasının başında, görevlerinden ayrılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a teşekkür etti. İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek'i de tebrik eden Destici, yeni görevlerinde başarı diledi.

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik sözleri "çirkin saldırı" olarak nitelendirerek, kadınların inançları ve kıyafetleri nedeniyle hedef alınmasını kabul etmeyeceklerini belirten Destici, "Geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da kadınlarımızın inançlarından, giyim kuşamlarından dolayı hakarete uğramalarını asla kabul etmiyoruz. Buna dün de sessiz kalmadık, bugün de sessiz kalmıyoruz, yarın da sessiz kalmayacağız" diye konuştu.

Destici, 15 yaşından küçük çocuklara sosyal medya hesabı açılmamasına yönelik yasal düzenleme taslağını desteklediklerini bildirerek, gelişmiş ülkelerde de benzer adımlar atıldığını söyledi.

"Biz ülke olarak bu konuda maalesef geç kaldık. Ama zararın neresinden dönülürse kardır. Bu taslağın bir an önce yasalaşmasını ve uygulamaya girmesini bekliyoruz" diyen Destici, sosyal medya üzerinden aile yapısının ve gençliğin zarar gördüğünü savundu. Destici, "Nüfusumuzu kaybediyoruz, gençliğimizi kaybediyoruz, geleceğimizi kaybediyoruz" ifadelerini kullandı."

"İşlenen suçların önemli bir kısmının bilinçli şekilde işlendiğini biliyoruz"

Destici, mevcut yasal düzenlemelerde 18 yaşın çocuk sayıldığını hatırlatarak, 15 yaşından sonra işlenen bazı suçların "çocuk suçu" kapsamında değerlendirilmesinin doğru olmadığını düşündüklerini de söyledi.

"İşlenen suçların önemli bir kısmının bilinçli bir şekilde işlendiğini de biliyoruz" diyen Destici, terör örgütlerinin, suç örgütlerinin ve uyuşturucu baronlarının gençleri kullandığını savundu."

15 yaşından sonra işlenen ağır suçların büyükler kategorisinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Destici, Mattia Ahmet Minguzzi cinayetini hatırlatarak ailelerin tehdit edildiğini ve yasal boşlukların giderilmesi gerektiğini söyledi.

"Umut hakkı da genel af da asla söz konusu olmaz"

PKK ve DEM Parti'ye yönelik eleştirilerde bulunan Destici, sürecin başında "şartsız, müzakeresiz ve pazarlıksız silah bırakılacağı" yönünde açıklamalar yapıldığını ancak terör örgütünün buna rağmen şart ileri sürdüğünü savundu.

Anayasa'nın 10'uncu ve 66'ncı maddelerine atıfta bulunan Destici, vatandaşlık tanımı ve eşitlik ilkesinin açık olduğunu belirtti.

Destici, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için "umut hakkı" ve genel af tartışmalarına ilişkin ise, "Bu ülkede terörist başı başta olmak üzere bu terör cinayetlerinin emrini verenler için umut hakkı da genel af da asla söz konusu olmaz" dedi.

"Be alçak, be hain…"

Destici, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın "Ankara Kürt'ün merkeze gelişine hazır olmalı, korkularını aşmalı" yönündeki sözlerine tepki gösterdi. Bakırhan'ın açıklamalarına ilişkin Destici, "Be alçak, be hain… Daha çok ağır sözleri hak ediyor aslında ama değmez" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Kürt kökenli vatandaşların devletin her kademesinde görev alabildiğini kaydeden Destici, "Bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapan da olmuştur, Başbakanlık yapan da olmuştur, bugün bakanlık yapanlar vardır. Meclis'in önemli bir kısmı yine Kürt kökenli kardeşlerimizdir. Ne zaman bir ayrımcılık yapılmıştır?" dedi.

"Devletimiz oyun kurucu olma noktasında önemli adımlar atmaktadır"

Orta Doğu'daki gelişmelere değinen Destici, ABD'nin bölgede artık klasik işgaller yerine enerji anlaşmaları ve çok uluslu şirketler üzerinden kurumsallaşmış bir kontrol mekanizması inşa etmeye çalıştığını savundu.

Türkiye'nin bu süreçte edilgen değil, belirleyici bir aktör olması gerektiğini ifade eden Destici, şunları söyledi:

"Türkiye için kritik soru artık şudur: ABD'nin tasarladığı bu yeni Orta Doğu mimarisinde biz oyun kurucu bir güç mü olacağız, yoksa başkalarının kurduğu oyuna mı mahküm olacağız? Türkiye bugün bunun mücadelesini kararlı bir şekilde vermektedir."

Savunma sanayisindeki gelişmelere dikkati çeken Destici, Türkiye'nin bölgesel hamlelerine işaret ederek şöyle devam etti:

"Devletimiz oyun kurucu olma noktasında önemli adımlar atmaktadır. Savunma sanayindeki gelişmeler bunun bir göstergesidir. Türkiye güçlenmektedir. Daha da güçlenecektir. ABD'nin ve emperyalist güçlerin oyununu bozacak yegane ülke Türkiye'dir ve Türk milletidir. İnşallah bunu başaracağız."

"İşletmeyi kapatarak değil, işletmeyi yaşatarak tahsilat yapılmalıdır"

Türkiye'de ekonomik sıkıntıların sürdüğünü belirten Destici, özellikle KOBİ'lere yönelik vergi ve SGK tahsilat yöntemlerini eleştirdi.

"İşletmeyi kapatarak değil, işletmeyi yaşatarak tahsilat yapılmalıdır" diyen Destici, banka blokeleri ve elektronik haciz uygulamalarının küçük esnafı zor durumda bıraktığını ifade etti."

Haciz uygulamalarının borç tutarıyla orantılı ve kademeli olması gerektiğini kaydeden Destici, mükelleflere ödeme planı imkanı tanınması çağrısında bulundu.