Mustafa Elitaş, Kayseri'de Bayram Namazı Kıldı - Son Dakika
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Mustafa Elitaş, Kayseri'de Bayram Namazı Kıldı

Mustafa Elitaş, Kayseri\'de Bayram Namazı Kıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de Ramazan Bayramı namazını kıldı. Elitaş, Hunat Camisi'nde Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte namazını eda etti. Bayram namazı sonrası Elitaş, Çiçek ve Büyükkılıç, vatandaşlarla bayramlaştı. Elitaş, dualarında Gazze'de ve tüm dünyadaki mazlum Müslümanların yaralarına merhem olmayı dilediklerini belirtti. Büyükkılıç ise bayramların birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik demek olduğunu vurguladı. Namaz sonrası vatandaşlara lokum ikram edildi.

10.04.2024 14:11  Güncelleme: 14:12
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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ramazan Bayramı namazını Kayseri'de kıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Elitaş, bayram namazını kent merkezindeki tarihi Hunat Camisi'nde Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte eda etti.

Bayram namazı sonrası, Elitaş, Çiçek ve Büyükkılıç, vatandaşla bayramlaştı.

Elitaş, bugün yaptıkları dualarla Gazze'de ve tüm dünyadaki mazlum Müslümanların, mazlum insanların yaralarına merhem olmayı dilediklerini belirtti.

Başkan Büyükkılıç da bayramların birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik demek olduğunu ifade etti.

Namaz sonrası vatandaşlara lokum ikram edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mustafa Elitaş, Kayseri'de Bayram Namazı Kıldı - Son Dakika

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