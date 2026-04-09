Mustafa Fidan, Diyarbakır OSB için yeniden aday

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan, 9 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde yeniden adaylığına ilişkin, "Bu şehir bölgesel bir üretim alanının ötesinde, Türkiye'nin doğusunda güçlü bir sanayi üssüdür. Hedefimiz sadece büyüyen değil, yön veren bir yapı kurmak" dedi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 9 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Mavi Liste'den yeniden aday olan mevcut Başkan Mustafa Fidan, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıda sanayicilerle bir araya gelerek projelerini açıkladı. Fidan, seçim sürecinin sanayicilere, çalışanlara ve Diyarbakır'ın geleceğine hayırlı olmasını diledi

Görev süresince şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimsediklerini vurgulayan Fidan, "Bizler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu olarak bu görevi üstlendiğimiz ilk günden itibaren şunu hiç unutmadık: Bu makam bir yetki alanı değil, bir emanettir. Bu yüzden yönetim anlayışımızı baştan itibaren açık, şeffaf, ulaşılabilir ve hesap verebilir bir zeminde kurduk. Alınan her kararın bir ihtiyaca dayanmasına, yapılan her işin sanayicinin önünü açmasına dikkat ettik" diye konuştu.

"Dört yıl içinde OSB'de faaliyet gösteren firma sayısı 269'dan 370'e çıktı"

Pandemi ve 6 Şubat depremleri gibi zorlu süreçlere rağmen OSB'de üretimin devam ettiğini belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Dört yıl önce bu sorumluluğu devraldığımızda dünya pandemiyle sarsılıyordu. Ardından 6 Şubat depremleriyle bölge olarak ağır bir sınavdan geçtik. Böylesi bir dönemde birçok yerde üretim yavaşlarken, Diyarbakır OSB'de fabrikalar çalışmaya devam etti. Üretim durmadı, istihdam gerilemedi. Çünkü biz 'Sanayicimiz çökerse şehir çöker' inancıyla hareket ettik."

Fidan, görev süresi boyunca OSB'deki büyümeye ilişkin verileri de paylaşarak, "Dört yıl içinde OSB'de faaliyet gösteren firma sayısı 269'dan 370'e çıktı. Parsel sayısı 409'dan 597'ye yükseldi. İstihdam 14 binden 23 bine ulaştı" bilgisini verdi.

Yeni dönemde hedeflerinin Diyarbakır OSB'yi yön veren bir sanayi merkezi haline getirmek olduğunu dile getiren Fidan, "Diyarbakır'ın üretim gücü, bugünkü kapasitesinin çok daha ötesine taşınabilecek bir potansiyele sahiptir. Bu şehir, bölgesel bir üretim alanının ötesinde, Türkiye'nin doğusunda güçlü bir sanayi üssüdür. Mavi Liste olarak yeni dönemde hedefimiz, Diyarbakır OSB'yi yalnızca büyüyen değil, yön veren bir sanayi merkezi haline getirmektir" değerlendirmesinde bulundu.

OSB bünyesinde meslek yüksek okulu

Yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeleri de başlıklar halinde anlatan Fidan, Arazi GES Projesi ile yenilenebilir enerji üretiminin artırılacağını, ikinci teknokentin kurulacağını, nitelikli iş gücü yetiştirmek için OSB bünyesinde meslek yüksek okulu açılacağını, tır parkı, dinlenme ve konaklama tesisi kurulacağını, istişare kurulu ve uluslararası ticaret birimi oluşturulacağını, karbon ayak izi çalışmaları yapılacağını, dijital hizmet platformu hazırlanacağını, ürün ve firma kataloğu oluşturulacağını, yapay zeka eğitimleri düzenleneceğini, OSB Ormanı oluşturulacağını aktardı.

Fidan, "Bizim meselemiz bir liste meselesi değil. Bizim meselemiz bir memleket meselesidir. 9 Mayıs'taki seçim, Diyarbakır'ın üretim vizyonu açısından önemli bir seçim olacaktır. Kazanan bir liste olmayacak, kazanan Diyarbakır olacak" dedi.