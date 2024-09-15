Mustafa Orakçı'nın 15. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Mustafa Orakçı'nın 15. Yılı Kutlandı

Mustafa Orakçı\'nın 15. Yılı Kutlandı

Yazar Mustafa Orakçı, Timaş Yayın Grubu'ndaki 15. yılını etkinliklerle kutladı.

15.09.2024 17:16
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Çocuk kitapları yazan ve en çok kendi oluşturduğu Levent karakterinin maceraları üzerine yazdığı eserlerle tanınan yazar Mustafa Orakçı'nın Timaş Yayın Grubu bünyesindeki 15'inci yılı, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Timaş Yayınları binasındaki Tarçın Kitap & Kahve'de gerçekleştirilen etkinlik, Orakçı'nın çocuk okurlarının yazar hakkındaki değerlendirmelerini içeren mektuplarının okunmasıyla başladı.

Daha sonra Orakçı'nın kitaplarının editörlüğünü yapan Şebnem Kanoğlu, Zozan Demirci, Burak Genç ve Feride Büşra Bayyiğit, düzenledikleri panelde Orakçı'nın çocuklara yönelik çalışmalarını ilk okuduklarında hissettiklerini ve Orakçı ile hatıralarını anlattı.

Orakçı'nın çocuk okurlarının velileriyle birlikte katıldığı etkinlikte okurları, Orakçı'nın Timaş'taki 15. yılını kutladı. Etkinlik kapsamında çocuklarla robot atölyesi de gerçekleştirildi.

"Çocuk kitaplarında karakter seçimi çok önemli"

Orakçı, AA muhabirine, ilk kitabını yazdığında bu kadar rağbet göreceğini hayal etmediğini belirterek, "Çocuk kitaplarında karakter seçimi çok önemlidir çünkü çocuklar, okudukları kitapta kendilerinden bir şeyler bulmayı hedefler. Bu konuda Levent karakterinin alameti farikasının, çocukların kendi karakterlerinden farklı olmamasıdır diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Orakçı, 15 yıldır aynı karakter üzerine yazmayı sürdürmesine rağmen Levent karakterine ilginin azalmadığına dikkati çekti.

Orakçı, "Ben sınıf öğretmeniyim. Bu yüzden öğrencilerimdeki değişime birebir şahit oluyorum. Özellikle 15 yıl içinde çocukların dünyası çok değişti, fakat çocuktaki saflık ve samimiyet duygusu değişmedi. Belki de bu yüzden kitaplarım hala seviliyor, ilgi görüyor." şeklinde konuştu.

Sevilen eserler yazmasının arkasında hayal kurmak olduğunun altını çizen Orakçı, şunları kaydetti:

"Çocuklara da tavsiyem hayal kurmalarıdır. Her insan farklı şekilde düşünür. Bazı insanlar okurken, bazıları yürürken, bazıları da spor yaparken. Bu yüzden çocuklarımız, kendilerine hayal kurduracak şeyleri yapmaya devam etsinler. Özellikle kitap okusunlar. Ben kitaplarımda zaman makinesi unsurunu çok kullanırım. Çoğu zaman diyorum ki bir zaman makinesiyle 8-19 yaşlarındaki çocuk Mustafa'yı görseydim ona daha çok okumasını, daha çok hayal kurmasını söylerdim."

Mustafa Orakçı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 1979'da dünyaya gelen Orakçı, Trakya Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

Üniversiteden mezun olduğu günden bu yana çoğu vaktini öğrencileriyle geçiren Orakçı, öğrencilerinin keyifle okuyacağı kitaplar yazmak için çocuk kitapları kaleme almaya başladı.

Levent serisi dahil 165'in üzerinde kitabı bulunan yazar, bir yandan öğretmenliğini yaparken diğer yandan okurlara sürükleyici karakterler ve hikayeler sunmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

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