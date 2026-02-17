Mustafa Soykök Gaziantep İl Müftüsü Oldu - Son Dakika
Mustafa Soykök Gaziantep İl Müftüsü Oldu
17.02.2026 16:23
Mustafa Soykök, Gaziantep İl Müftülüğü'ne atandı ve göreve başladı. Dualarla yeni projelere yön verecek.

Gaziantep İl Müftülüğüne atanan Mustafa Soykök göreve başladı.

Gaziantep İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen cübbe giyme töreninde konuşan Soykök, kentin birçok alimler yetiştirdiğini söyledi.

Edilen duaların vatandaşlar ile birlikte yazacakları hikayelerin yeni başlangıcı olacağını dile getiren Soykök, şöyle konuştu:

"Bu ulvi yolda en büyük temennimiz, istikamet üzere ayağımız sürçmeden Allah'ın rızasını hedef alarak görevimizi layıkıyla yerine getirmektir. Ekip arkadaşlarıma güveniyorum. Gazı şehrimizin iyiliğin yeryüzünde egemen kılınması için mücadele veren gönül ehli insanlarına, iyilik için seferber olan insanlarına inanıyorum."

Gaziantep İl Müftü Yardımcısı Şakir Aktaş, İl Müftüsü Musfata Soykök'e yeni görevinde başarılar diledi.

Gaziantep İl Müftülüğünün birçok projeye imza attığını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Gaziantepimiz tarihten bu yana hayırseverliği, iyilikte yarışması, camileri ve Kur'an kurslarıyla iyilikte öncü olan müstesna bir şehir. Bu şehirde hizmet etmek de bir ayrıcalık ve şeref olmasının yanında bir sorumluluk gerektiriyor. Muhterem hocamız Hüseyin Hazırlar'ın döneminde burada yapılan cami hizmetleri, Kur'an kursu hizmetleri, gençlik ve aile hizmetleri, dini hayli hizmetler katlayarak ve artarak devam edecektir. Rabbim kolaylıklar ihsan eylesin."

Gaziantep Kadim İl Müftüsü Ahmet Çelik de bu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edilmesi gerektiğini dile getirerek İl Müftüsü Mustafa Soykök'e yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından İl Müftü Yardımcısı Şakir Aktaş, yeni İl Müftüsü Mustafa Soykök'e cübbesini giydirdi.

Kaynak: AA

