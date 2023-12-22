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Mustafakemalpaşa'da kaza: 7 kişi yaralandı, 1 otomobil alev aldı - Son Dakika
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Mustafakemalpaşa'da kaza: 7 kişi yaralandı, 1 otomobil alev aldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle bir otomobil alev aldı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mustafakemalpaşa\'da kaza: 7 kişi yaralandı, 1 otomobil alev aldı
22.12.2023 - 01:19,
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BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çarpışan 2 otomobilden 1'i alev aldı, kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu, Taşköprü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan İzmir istikametine ilerleyen Muhammet Emin Hakimoğlu (20) yönetimindeki 27 GC 526 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Burhan Uslu (32) yönetimindeki GE BU 91 Almanya plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Gamze Uslu (34), Mile Uslu (7), Kaan Uslu (4), Ela Uslu (9), Yiğit Kuş (20) ve Mehmet Demir (20), hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından 27 GC 526 plakalı otomobil alev alırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, itfaiye ekipleri ise otomobildeki yangını söndürdü. Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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