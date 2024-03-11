Müstakil evdeki patlamalar mahalleliyi isyan ettirdi
Muhtar devreye girdi, istenmeyen aile mahalleyi terk etti
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde müstakil bir evde sık yaşanan patlama ve olaylar, mahalle sakinlerini sokağa döktü. Yaşananlara isyan eden muhtar Tayyar Yılmaz, "Köylülerim ayaklanmadan ne olur evi boşaltıp, köyü terk edin" diye kiracıları ikna etmeye çalıştı.
Karacalar Mahallesi Sıhhiye Kümeevleri mevkisindeki bir müstakil evde yaşanan patlama sonrası, mahalle sakinleri sokağa döküldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla adrese, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler geldi. Ekipler, patlama sırasında evin camlarının kırıldığını, yaralanan kimsenin olmadığını belirlerken, sokağa dökülen vatandaşlar, patlamanın ardından evden kaçarak uzaklaşanların olduğunu dile getirdi. Evde ikamet eden S.D. ve yakınlarıyla yapılan görüşmelerde, patlamanın hurdalar arasında buldukları ve eve çıkardıkları havai fişek kutusundan meydana geldiği söylendi.
"Köylü ayaklanmadan evi boşaltın"
Jandarma ekipleriyle birlikte patlamanın olduğu eve giren Karacalar Muhtarı Tayyar Yılmaz, kiracılara evi bir an önce boşaltmaları için adeta yalvardı. Mahalle sakinlerinin uzun süredir bu durumdan muzdarip olduğunu belirten Muhtar Yılmaz, "Size yalvarıyorum, ne olur köylülerim ayaklanmadan, istenilmeyen olaylar yaşanmadan evi boşaltıp köyü terk edin. Aylardır ev bulamadık bahanesinin arkasına sığınıyorsunuz. Siz eşyalarınızı toplayıp gidin. Devlet size mutlaka başınızı sokacağınız bir yer bulacaktır. Artık mahalle sakinlerini zapt etmem zor. Olacaklardan ben sorumlu değilim. Bir kez daha söylüyorum; ne olur hemen burayı terk edin" dedi.
Mahalleli tepkili
Mahalle sakini bir kadın, patlama sırasında çok korktuğunu, yüreğinin ağzına çıktığını belirtirken, bir başka mahalle sakini kadın ise, yemek pişirirken patlamanın yaşandığını ve çok korktuğunu belirtti.
"Can ve mal güvenliğimiz yok"
İsmini vermek istemeyen bir mahalle sakini ise "Günde birçok araba geliyor. Gelen garip insanlardan, bu bataklıktan artık kurtulmak istiyoruz. Bu insanlar burada ne ticareti yapıyorlar ama bir türlü yakalanmıyorlar. Bıktık bunlardan. Bunlar buradan gitsinler biz de eski sakin köy hayatımıza geri dönelim. Bunlar olduğu sürece evimizde can ve mal güvenliğimiz yok. Geçen gün de pompalıyla ortalığa ateş ettiler. Evimizin önünde arabamıza zarar verdiler. Biz bıktık, bu insanları burada istemiyoruz. Bir şeyler yapmak için bizlerden birilerinin ölmesini beklemesinler. Adamlar malımıza zarar veriyor, canımıza kast ediyor. Artık yeter" diye konuştu.
Araçlarıyla uzaklaştılar
Mahalle sakinlerinin tepkisi, mahalle muhtarının konuşması ve jandarma ekiplerinin uyarılarının ardından ikamette oturanlar ikametin önündeki araçlarına binerek mahalleden uzaklaştı.
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