Musto: Aidiyet Katmanları Sergisi Açıldı

Mustafa Cemal Yıldırım'ın "Musto: Aidiyet Katmanları" isimli kişisel sergisi, Ankara'da CerModern'de açıldı.

Resimde düzensiz renk lekelerinin ve damlalarının kullanılmasını temel alan taşizm akımının dünyadaki önemli temsilcilerinden Yıldırım'ın sanat serüvenine ışık tutan sergi, özel ışıklandırmayla hazırlanan "Kara Kutu" ve sanatçının çeşitli eserlerinin yer aldığı ana sergi alanı olmak üzere iki bölümden oluşuyor.

İsviçre'de yaşayan Yıldırım'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi olma özelliği taşıyan serginin küratörlüğünü üstlenen Ümit Yaşar Gözüm, Yıldırım'ın Anadolu'da doğup, Avrupa'da sanat üretmesinin eserlerine yansıyan önemli bir unsur olduğunu belirtti.

Gözüm, kimlik ve aidiyet duygularını insanların doğduğu topluma ve insanlığa karşı sorumluluk olarak adlandırarak, "Sanatçı bu sorumluluk bağlamında büyük ölçüde Türk toplumunun, bu coğrafyanın kaderini belirlemiş olan ya da bu toplumun yaşamış olduklarını Batı toplumuna aktarabilmiş önemli isimlerimizden birisidir." dedi.

Mustafa Cemal Yıldırım da "Kara Kutu"nun kendi iç dünyasını yansıttığını ve belirli toplumsal meselelere dikkati çekmek amacı taşıdığını belirtti.

Eserlerinde Kurtuluş Savaşı, faili meçhul cinayetler, kız çocuklarının eğitimi, tarihi eserlerin korunması ve uzun yıllar yurt dışında yaşayan sanatçıların aidiyet duygusu gibi konulara yer verdiğini ifade eden Yıldırım, çalışmalarını 37 yıl sonra Türkiye'ye getirmenin kendisi için büyük mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

Tablolarının sadece dekoratif bir amaç taşımadığını, her bir eserin derin bir mesaj içerdiğini belirten Yıldırım, "Ziyaretçileri düşünürken görüyorum. Bu beni mutlu ediyor." diye konuştu.

Sergi, 27 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.