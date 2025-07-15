Musul'da 15 Temmuz Anma Etkinliği - Son Dakika
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Musul'da 15 Temmuz Anma Etkinliği

15.07.2025 21:44
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Irak'ın Musul kentinde şehitleri anma etkinliği yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Irak'ın Musul kentinde şehitleri anma etkinliği yapıldı.

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Serhad Varlı, Irak Türkmen Cephesi yetkilileri,Türkmen gençlik teşkilatı üyeleri, Musul yerel yetkililerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz şehitleri için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Başkonsolos Varlı burada yaptığı konuşmada, "Bugün Türkiye'nin yakın tarihindeki en kanlı ve en sinsi terör saldırılarından birinin gerçekleştiği gün olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Aynı zamanda bugün Türk halkının ülkesini kendini feda etmek uğruna koruduğu ve kendisini ülkesine adadığı gün olarak da tarihte yerini almıştır." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) ülkemize yönelik emellerini 15 Temmuz 2016 tarihiyle sınırlamanın doğru olmadığına dikkat çeken Varlı, FETÖ tarafından organize edildiği örgüt içinden gelen itiraf ve ifşalarla ortaya konulan başarısız darbe girişiminin buzdağının yalnızca görünün kısmını oluşturduğunu söyledi.

FETÖ'nün hala dünyanın dört bir yanında okulları, şirketleri ve medya kuruluşlarıyla faaliyet göstermeye devam ettiğini aktaran Varlı, FETÖ'nün faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için ulusal güvenlik tehdidi olduğunu belirtti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Musul İl Başkanı Şehit Ganim, 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin teröre ve teröristlere karşı en iyi cevabı verdiğini ifade etti.

Ganim, Türkiye'nin iradesi, anayasası ve düzenine karşı yapılan bu hain girişiminin önüne geçen Türk milletinin bir kez daha kendisine yakışanı yaptığını dile getirdi.

Musul Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı Gürsel Efendioğlu da Türk milletinin 9 yıl önce bir destan yazdığını ve Türkmenlerin tarihe yazılan bu destanla gurur duyduğunu söyledi.

Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Musul Kolu Başkanı Abdulcelil Abbas, "Türkiye'yi sinsice içten vurmaya çalışan ama başarısız olan bu terör örgütüne karşı Türk milletinin duruşu ve yürüttüğü haklı mücadele gurur vericidir." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Demokrasi, 15 Temmuz, Güvenlik, Politika, Kültür, Güncel, Musul, Irak, Son Dakika

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