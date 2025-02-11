Musul'un Hadba Minaresi Restorasyonu Tamamlandı

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Irak'ın Musul kentinde Selçuklu Atabeyi Nureddin Mahmud Zengi tarafından 12. yüzyılda inşa ettirilen ancak terör örgütü DEAŞ'ın 2017'de patlattığı Hadba Minaresi'nin restorasyonu sona erdi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) önderliğinde 2018'de başlayan restorasyon çalışmaları kapsamında Hadba Minaresi'nin onarımının 5 Şubat'ta UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'ın da katıldığı etkinlikte tamamlandığı duyuruldu.

Azoulay, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ünlü eğik Hadba Minaresi şehir silüetindeki yerini yeniden kazandı. Büyük Nuri Camisi, birkaç hafta içinde tarihinin akışını sürdürebilecek." ifadelerine yer verdi.

Büyük Nuri Camisi'nin restorasyonunun tamamlanmasıyla, cami ve minarenin resmi açılışının Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin de katılımıyla ileri bir tarihte yapılması bekleniyor.

Selçuklu mirası cami ve minaresi kentin sembolleri arasında yer alıyor

DEAŞ, Irak ordusunun Musul operasyonu kapsamında kente girdiği sırada, 21 Haziran 2017'de tarihi Büyük Nuri Camisi ve 45 metre yüksekliğindeki Hadba Minaresini havaya uçurmuştu.

Büyük Nuri Camisi, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın kenti ele geçirdiği sırada örgütün elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin sözde "hilafeti" ilan ettiği merkez olarak biliniyor.

45 metre yüksekliğindeki Hadba Minaresi ise eğik duruşundan dolayı "kambur" olarak da isimlendiriliyor.

Selçuklu Atabeyi Nureddin Mahmud Zengi tarafından 12. yüzyılda inşa ettirilen Büyük Nuri Camisi, 850 yıla yakın tarihi ile kentin sembolleri arasında bulunuyor.

Musul Uluslararası Film Festivalinde 15 ülkeden 398 film gösterildi

Terör örgütü DEAŞ'ın yol açtığı yıkımın onarılmasına ilişkin restorasyon çalışmalarının 8 yıldır devam ettiği Musul'da sanatsal faaliyetlerde de artış yaşanıyor.

Kent, 5-7 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Musul Uluslararası Film Festivali kapsamında çok sayıda Arap ve yabancı sanatçı ile yönetmene ev sahipliği yaparken, festivalde 15 farklı ülkeden 398 film gösterildi.

Irak Kültür Bakanı Ahmet Fakak, film festivalinin önemine ilişkin yaptığı açıklamada, Musul'un Irak'ın sinema başkenti ilan edilmesini istedi.