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Mut İlçesinde İncir Fiyatları Yüksek

Mut İlçesinde İncir Fiyatları Yüksek

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl incir fiyatlarının yüksek olması üreticilerin yüzünü güldürdü. İlçede 4 bin 500 dekarlık alanda 4 bin 200 ton incir üretimi tahmin ediliyor.

12.08.2024 17:19
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MERSİN'in Mut ilçesinde bu yıl incir fiyatlarının yüksek olması üreticilerin yüzünü güldürdü.

İlçeye bağılı Dereköy Mahallesi'nde üreticiler, ürettikleri incirleri hasat etmeye başladı. Dereköy Mahallesi Muhtarı Bülent Yüksel, bu yıl incir satışlarının iyi bir fiyattan başladığını belirterek, "Sezonumuz iyi. Kilosu 100 – 120 lira başlayan incirlerimiz şu an 85 – 90 lira gibi satılıyor. Kurusu için de Türkiye'nin her yerinden sipariş alınıyor. Kurusunu fiyatı yaklaşık 400-500 lira" dedi.

Köyde bulunan halde paketleme işi yapan ve aynı zamanda üretici olan Tuğba Çabuk'ta sabahtan öğleye kadar alım devam ettiğini, havaların sıcak olması nedeniyle öğleden sonra alım yapılmadığını söyledi. Çabuk, "Öğleye kadar alınan ürünleri ambalajlıyoruz. Genel olarak bunlar Mersin haline gidiyor. Oradan da iç piyasaya, Türkiye'nin her yerine dağılıyor. Biz bunu işlerken olgunları ayrı, kurutmalık olanları ayırıyoruz. Bu şekilde ambalajlarımızı yapıyoruz. Öğleden sonra eve gittiğimizde seçtiğimiz kurutmalık incirleri sererek kurutuyoruz" diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine ilçede 4 bin 500 dekarlık alanda bu yıl için 4 bin 200 ton incir üretimi tahmin ediliyor. Mut'ta üretilen incir için "Mut Beyazı" adıyla coğrafi işaret almak amacıyla başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Haber – Kamera : Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)

Kaynak: DHA

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