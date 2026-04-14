Mut\'ta Yeni Ticaret Binası Temeli Atıldı

Mersin'de Mut Ticaret ve Sanayi Odasının yeni hizmet binasının temeli atıldı.

Mut Ticaret ve Sanayi Odası Şahin Sezer, Barabanlı Mahallesi'nde düzenlenen törende, yeni binayla üyelerine daha kaliteli, modern ve erişilebilir hizmet sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni binanın ilçeye önemli katkılar sağlayacağını belirten Sezer, projenin Mut'a yakışır bir eser olacağını anlattı.

Konuşmaların ardından Kaymakam Osman Çelikkol, Belediye Başkanı Murat Orhan ve Sezer butona basarak binanın temelini attı.

Mülkiyeti odaya ait 550 metrekarelik alanda 6 katlı inşa edilecek binada konferans salonu, hizmet birimleri, yönetim ofisleri ve toplantı salonu yer alacak.