Ev aletinden yaptığı çalgı 'Mutfak aletlerini konuşturan adam' olarak anılmasını sağladı

Demliğin çıkardığı ıslık sesinden etkilendi, yaptığı enstrümanla dikkatleri üzerine çekti

SİVAS - Sivas'ta 24 yıldır saz imalatı yapan İsmet Kekeç isimli vatandaş demlikten yaptığı saz ile dikkatleri üzerine çekerken 'Mutfak aletlerini konuşturan adam' lakabıyla anılmasına sebebiyet verdi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde saz imalatı yapan İsmet Kekeç yaptığı sazla dikkatleri üzerine çekiyor. Aşıklar diyarı Şarkışla'da 24 yıldır saz imalatı yapan Kekeç, kendine özgü farklı bir çalgı yapmak istedi. Kekeç, çoban arkadaşıyla çay içerken demlikten çıkan ıslık sesinden etkilenerek çay demliğinden saz yapmak için işe koyuldu. Yaklaşık 2 ay süren çalışmanın sonunda Kekeç isteğine ulaşarak çay demliğinden saz yapmayı başardı. Kekeç, yaptığı enstrümanın en çok dikkat çeken kısmının demlik olmasından dolayı sazına 'Dembüş' adını verdi. Kekeç'in Dembüş isminde ki sazını gören yakınları ona 'Mutfak aletlerini konuşturan adam' demeye başladı. Kekeç, böylesi ilginç enstrümanlar yapmaya devam edeceğini belirterek yaptığı enstrümanlardan sergi açmak istediğini kaydetti.

"İsmini demlikten geldiği için 'Dembüş' koydum"

Yaptığı saz gibi farklı işler yapmaya devam edeceğini belirten İsmail Kekeç, "Müzik market ile uğraşıyorum, müzik aletleri satışlarımız var. Müzik kapsamına giren her şeyle uğraşıyorum. Müzikle ilgim ortaokul yıllarımda başladı. Koroda solistlikte yapıyordum. Askerliğimi yapıp geldikten sona 2000 yılında burayı açtım. Müziği sevdiğim için bu işe yöneldim. Alıp satarken de değişik fikirler ürettik. 'Kayık' dediğimiz bir enstrümanımız var. Tar ile saz arasında. Bana 'Mutfak aletlerini konuşturan adam' diyorlar. Çoban bir arkadaşımız çay yapıyordu. Çaydanlıktan ıslık sesi geliyordu. Bu ıslık çalıyorsa türkü de söyler dedim. Değişik bir enstrüman yapmak istedim. Sivas gibi Aşıkların, ozanların bol olduğu bir yerde bu kadar zengin kültürü olan Sivaslıların niye değişik bir enstrümanı olmasın dedim ve böyle bir şey yaptık. Basit gibi görünüyor ama 1 buçuk ay uğraştım. İsmini de demlikten geldiği için 'Dembüş' koydum. Görenler hayret ediyor, beğeniyor" şeklinde konuştu.