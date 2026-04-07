Mutfak Enflasyonu ve Etiket Terörü: Tarladan Sofraya Fiyat Farkı - Son Dakika
Mutfak Enflasyonu ve Etiket Terörü: Tarladan Sofraya Fiyat Farkı

07.04.2026 10:20
Türkiye'de marketlerdeki yüksek fiyatlar, tarladaki ürünlerin düşük fiyatlarına rağmen vatandaşların sabrını zorluyor. Ticaret Bakanlığı'nın ceza uygulamaları yeterli olmaktan uzakken, kapsamlı reformlar ve çözüm önerileri gündemde.

Türkiye'de mutfak enflasyonu, tarladaki bolluğa rağmen marketlerdeki yüksek fiyatlarla vatandaşın sabrını zorluyor. Emekliler ve dar gelirli aileler, tarlada 5 liraya alıcı bulamayan ürünün markette 50 liraya nasıl çıktığını sorguluyor. Ticaret Bakanlığı'nın 183 firmaya kestiği 96 milyon liralık ceza, firma başına düşen yaklaşık 524 bin liralık sembolik tutarıyla, milyarlık ciroların döndüğü fahiş fiyat artışlarını durdurmaya yetmiyor. Çiftçi ile tüketici arasındaki aracı zinciri, sadece para cezalarıyla değil, kapsamlı bir sistem reformuyla kırılmayı bekliyor.

Çözüm önerileri arasında, dijital hal sistemiyle ürün takibi ve kar marjı sınırlaması, çiftçilerin kooperatifler aracılığıyla marketlere doğrudan erişiminin desteklenmesi, lojistikte soğuk hava depoları ve nakliye teşvikleri, temel gıdalarda tavan kar sınırı getirilmesi, kent tarımının teşvik edilmesi, firmaların ifşa edilmesi ve kapatma cezaları, planlı üretim ve alım garantisi, gıda bankacılığı ve fire ürünlerin değerlendirilmesi yer alıyor. Bu önlemler, fiyat istikrarı sağlamak ve tüketiciye daha uygun fiyatlar sunmak için öneriliyor.

Son Dakika Güncel Mutfak Enflasyonu ve Etiket Terörü: Tarladan Sofraya Fiyat Farkı - Son Dakika

SON DAKİKA: Mutfak Enflasyonu ve Etiket Terörü: Tarladan Sofraya Fiyat Farkı - Son Dakika
